Logo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại trụ sở ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

NCIC đóng vai trò là hệ thống kết nối quan trọng giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp liên bang, bang và địa phương. Dẫn hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra, đài CNN đưa tin vụ xâm nhập mới nhất được phát hiện trong những ngày gần đây, đánh dấu vụ tấn công mạng thứ hai nhằm vào các hệ thống của FBI trong những tháng gần đây.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giải quyết những lo ngại của công chúng về an ninh mạng quốc gia, sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến các ngân hàng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu của Cục Hàng không Liên bang (FAA).

FBI hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

Ngày 19/11, sau khi các quan chức FBI được thông báo về sự cố an ninh mạng mới nhất, Giám đốc FBI Kash Patel đã xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News và đề cập đến những nỗ lực của cơ quan này trong lĩnh vực an ninh mạng.

Ông Patel nhắc đến Chiến dịch Lá chắn Mùa đông (Operation Winter Shield), được triển khai nhằm thúc đẩy các công ty cập nhật hệ thống để ngăn chặn tin tặc tiếp cận dữ liệu nhạy cảm. Tuy nhiên, chiến dịch này đã kết thúc từ nhiều tháng trước.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Patel đề cập đến chiến dịch như thể hoạt động này vẫn đang được triển khai, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền hiện tại trong việc cập nhật các hệ thống trọng yếu nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia.

Ông Patel cho rằng các chính quyền tiền nhiệm lẽ ra có thể thực hiện những cập nhật này nhưng đã không làm, đồng thời nhấn mạnh chính quyền hiện tại đang chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ và khắc phục những tồn tại trước đó.

Trước vụ việc mới nhất, hồi tháng 9, nhóm tin tặc ShinyHunters đã tấn công một trang web tuyển dụng của FBI, nhắm vào dữ liệu cá nhân nhạy cảm của nhân viên cơ quan này. Một nhà nghiên cứu an ninh mạng kiêm tác giả người Canada đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ xâm nhập của nhóm ShinyHunters.

Theo thông tin CNN đăng tải trước đó, sau vụ việc, một số nhân viên FBI cho biết họ chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về khả năng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, đồng thời bày tỏ thất vọng về các biện pháp hỗ trợ an ninh dành cho những người bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, trong một vụ xâm nhập khác vào năm 2023, tin tặc đã tiếp cận một hệ thống máy tính được Văn phòng FBI tại New York sử dụng trong các cuộc điều tra về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Hệ thống này bao gồm cả dữ liệu hình ảnh liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein.