Tin tặc tấn công Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ

Cử tri bỏ phiếu sớm trong vòng bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại bang Texas vào ngày 23-10-2026. Ảnh: XINHUA

Theo tờ Political, sự cố xảy ra từ ngày 26-10, đội ngũ công nghệ thông tin khẩn trương khắc phục sự cố. Người dùng vẫn có thể tra cứu các dữ liệu đã công bố trước đó, nhưng sự cố gián đoạn này khiến các tổ chức chính trị không thể cập nhật báo cáo thu - chi theo quy định 24 giờ và 48 giờ, làm chậm việc công khai dòng tiền liên quan đến các cuộc đua chính trị.

FEC chịu trách nhiệm giám sát việc công khai thu - chi của các ứng cử viên và ủy ban chính trị, nhưng không trực tiếp tổ chức bầu cử. Vì vậy, sự cố dự kiến không ảnh hưởng đến khả năng bỏ phiếu của cử tri.

Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA) cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 đã chạm mốc 11,21 tỷ USD chi cho quảng cáo chính trị, chính thức vượt qua kỷ lục 11,2 tỷ USD của toàn bộ kỳ bầu cử năm 2024. Mức chi tiêu phần lớn đến từ các siêu ủy ban hành động chính trị (siêu PAC). Nhờ cơ chế pháp lý thông thoáng, siêu PAC có thể cho phép huy động nguồn tiền không giới hạn từ các tập đoàn và cá nhân giàu có để tài trợ các chiến dịch.