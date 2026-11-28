Vụ xâm nhập vào nền tảng Cloud One được phát hiện trong khoảng một tháng trước trong quá trình nâng cấp hệ thống. Phát hiện này đã dẫn đến sự gián đoạn trên toàn bộ nền tảng.

Được khởi xướng vào năm 2017, Cloud One được thiết kế để phục vụ như một cửa hàng đầu cuối cho các nhu cầu về công nghệ thông tin của Không quân Mỹ, kết hợp các nguồn lực của bốn nhà cung cấp dịch vụ là Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet để vận hành hàng loạt ứng dụng, bao gồm cả các ứng dụng quản lý dữ liệu nhân sự và tiền lương hoặc hậu cần và bảo trì. Trong số đó có Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát dựa trên đám mây của Không quân Mỹ, thu thập dữ liệu radar phòng không và các nguồn cấp dữ liệu khác từ khắp Bắc Mỹ và Hệ thống đạn dược chiến đấu tích hợp chiến trường, theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 địa điểm của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo hai nguồn tin, Cloud One nằm trong số các nền tảng đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ. "Một vụ xâm phạm ở đây là một vấn đề lớn" - một trong các nguồn tin cho biết.

Một trong những nguồn tin cho biết, các nhà điều tra đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đánh giá thiệt hại.

Việc phát hiện ra vụ tấn công mạng đã dẫn đến hàng loạt sự gián đoạn, trong đó nỗ lực di chuyển các ứng dụng văn phòng hỗ trợ sang Cloud One, vốn là một ưu tiên lâu dài của quân đội Mỹ đã bị tạm dừng. Việc cập nhật các ứng dụng đang chạy trên Cloud One đã bị chặn, khiến nhân viên Không quân không thể áp dụng các bản vá lỗi đúng lúc cho một loạt các lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng mới được tiết lộ trong ngành công nghệ. Một số người dùng đã bị thu hồi quyền quản trị.

Tin tức về vụ xâm nhập này xuất hiện trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các vụ xâm nhập dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với các mạng dựa trên điện toán đám mây vì khả năng của các mô hình AI trong việc nhanh chóng phát hiện ra các điểm yếu trên diện rộng. Chính phủ Mỹ đã và đang phải đối phó với hậu quả từ ít nhất sáu vụ tấn công mạng khác được tiết lộ gần đây.

Cloud One từ lâu đã là mục tiêu của tin tặc. Trong một bài bình luận năm 2023, được đăng tải trên trang tin trực tuyến FedScoop, ban lãnh đạo của Cloud One đã ca ngợi điều mà họ gọi là "tỷ lệ thành công 100%" trong việc đẩy lùi cái mà họ cho là số lượng "đáng kinh ngạc" các nỗ lực xâm nhập nền tảng. "Không có chỗ cho sai sót khi nói đến bảo mật" - ban lãnh đạo của Cloud One viết khi đó.