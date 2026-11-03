Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở châu Âu

Ngày 2/11, các nhà bán lẻ tại Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển thông báo hệ thống làm lạnh tại một số cửa hàng gặp sự cố trong đêm. Một số doanh nghiệp xác nhận đây là các vụ tấn công mạng, với diễn biến tương tự vụ việc xảy ra tại Pháp hồi tháng trước.

Tại Thụy Điển, chuỗi siêu thị Coop cho biết 6 cửa hàng bị ảnh hưởng, trong khi hệ thống bán lẻ ICA cũng ghi nhận sự cố tại một số cơ sở. Một cửa hàng ICA ở Sjöbo, miền Nam nước này, thông báo các tủ lạnh và tủ đông bị tin tặc can thiệp, khiến nhiệt độ tăng lên tới 50 độ C. Một cửa hàng khác tại Stockholm cho biết toàn bộ thực phẩm trong các tủ đông đã bị hư hỏng sau sự cố xảy ra khoảng 2 giờ sáng.

Tại Bỉ, tập đoàn bán lẻ Ahold Delhaize xác nhận hệ thống làm lạnh tại hàng chục siêu thị ở nước này và Luxembourg bị ảnh hưởng. Một số cửa hàng phải để trống các quầy thực phẩm cần bảo quản lạnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết các trung tâm phân phối vẫn hoạt động bình thường và việc giao hàng không bị gián đoạn.

Theo báo Le Soir của Bỉ, hàng chục cửa hàng khác cũng gặp sự cố, trong đó có các điểm bán thuộc chuỗi Spar, Shop & Go và Proxy Delhaize. Giám đốc điều hành công ty Sabcobel, đơn vị vận hành hệ thống làm lạnh cho Delhaize, cho biết các kỹ thuật viên đã được huy động từ khoảng 1 giờ sáng để ngắt kết nối những thiết bị bị ảnh hưởng. Ông xác nhận đây là một vụ tấn công mạng, khiến các thiết bị bay hơi của hệ thống chuyển sang chế độ xả đá. Các chuỗi Colruyt và Intermarché cũng thông báo sự cố ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh tại lần lượt 5 và 15 cửa hàng. Trong khi đó, Carrefour Bỉ ghi nhận tình trạng gián đoạn tại khoảng 15 trong tổng số 700 cửa hàng của chuỗi này.

Các vụ việc mới nhất diễn ra sau cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại Pháp hồi tháng 10, khiến thiết bị tại khoảng 700 siêu thị bị tin tặc kiểm soát, nhiệt độ tăng lên tới 50 độ C, gây hư hỏng thực phẩm và hỏa hoạn. Thiệt hại được ước tính lên tới hàng chục triệu euro. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận về thủ phạm cũng như mối liên hệ giữa các vụ việc mới nhất với cuộc tấn công tại Pháp.

Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách thực phẩm và nông nghiệp Christophe Hansen bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ tấn công liên tiếp, cho rằng đây là hành động có chủ đích nhằm gây gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Trong khi đó, người đứng đầu Trung tâm An ninh mạng quốc gia Thụy Điển John Billow cho biết cơ quan này đang phối hợp xử lý các sự cố trên cả nước. Ông nhận định nhiều thiết bị công nghệ vận hành công nghiệp đang bộc lộ nguy cơ mất an toàn, cần được cập nhật và khắc phục các lỗ hổng bảo mật.