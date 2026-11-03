Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị châu Âu

Khách hàng chọn mua hàng hóa trong siêu thị ở Stockholm, Thuỵ Điển. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều siêu thị tại Thụy Điển, Bỉ, Luxembourg và Estonia đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống điều khiển thiết bị làm lạnh. Tại một số cửa hàng, nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông đột ngột tăng cao, khiến thực phẩm bị hư hỏng và phải tiêu hủy.

Hiện chưa rõ các vụ việc có liên quan với nhau hay không và ai đứng sau các cuộc tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hai chuỗi siêu thị lớn Ica và Coop tại Thụy Điển ghi nhận sự cố tại nhiều chi nhánh. Theo truyền thông nước này, tin tặc đã can thiệp vào hệ thống điều khiển, khiến nhiệt độ một số tủ lạnh và tủ đông tăng lên tới 50 độ C.

Hậu quả là nhiều thực phẩm đông lạnh không còn sử dụng được, một số cửa hàng phải tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng bán các mặt hàng cần bảo quản lạnh.

Đại diện Ica cho biết tập đoàn đang hỗ trợ các chi nhánh xử lý sự cố. Trong khi đó, người phát ngôn Coop nhận định những thông tin ban đầu cho thấy một kết nối mạng 4G đời cũ có thể đã tạo lỗ hổng cho tin tặc xâm nhập.

Sau các sự cố tương tự tại Pháp, Coop đã đặt mua hệ thống mới để thay thế.

Tại Bỉ và Luxembourg, hàng chục siêu thị thuộc tập đoàn bán lẻ Ahold Delhaize cũng gặp sự cố với hệ thống làm lạnh. Riêng tại Bỉ, khoảng 40 cửa hàng Delhaize bị ảnh hưởng. Một số chuỗi bán lẻ khác như Carrefour và Spar cũng ghi nhận sự cố tương tự.

Ngoài ra, một chuỗi cửa hàng thịt tại thành phố Antwerp thông báo hệ thống làm lạnh bị can thiệp từ bên ngoài.

Tại Estonia, một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Selver cũng bị tấn công, khiến nhiệt độ một tủ đông tăng lên 50 độ C.

Tin tặc đã truy cập được máy tính điều khiển của một hệ thống làm lạnh đời cũ. Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời, cửa hàng tránh được thiệt hại lớn.

Tại Phần Lan cũng ghi nhận các sự cố tương tự, song thiệt hại không đáng kể.

Các vụ việc trên gợi nhớ cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp hồi tháng trước. Cảnh sát Pháp cho biết tin tặc đã chiếm quyền điều khiển hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị, khiến thực phẩm hư hỏng và một số nơi xảy ra hỏa hoạn.

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu các vụ tấn công mới nhất tại châu Âu có liên quan đến sự cố ở Pháp hay không./.