Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh tại ngân hàng máu của Pháp

Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) ngày 4/11 xác nhận 3 cơ sở của tổ chức này trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mạng trong đêm 1/11, rạng sáng 2/11 (giờ địa phương). Tin tặc đã can thiệp hệ thống điều khiển phòng lạnh, thay đổi ngưỡng nhiệt độ và chu kỳ tan băng lên mức cực cao, đe dọa làm hỏng các kho lưu trữ máu và huyết thanh.

Một số phòng lạnh vốn duy trì nhiệt độ -30 độ C bị cài đặt lệnh tăng nhiệt lên tới 110 độ C. Nếu xảy ra, mức nhiệt này có thể phá hủy kháng thể, khiến các sản phẩm máu không còn sử dụng được để truyền cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, hệ thống giám sát và cảnh báo đã nhanh chóng phát hiện những thay đổi bất thường. Nhờ đó, các kỹ thuật viên kịp thời can thiệp, ngăn chặn nguy cơ làm hỏng các chế phẩm máu. EFS cho biết những mẫu huyết tương tại các tủ lạnh bị ảnh hưởng đã được chuyển đi hoặc đưa vào khu vực bảo quản an toàn.

“Không ghi nhận bất kỳ hậu quả nào đối với sức khỏe con người và không có chế phẩm máu nào bị thất thoát”, EFS khẳng định. Hoạt động phân phối máu và các chế phẩm máu cũng không bị gián đoạn.

Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp và Bộ Y tế nước này đang phối hợp điều tra vụ việc, song chưa có manh mối về thủ phạm cũng như động cơ.