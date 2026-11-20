Một chi chánh của JPMorgan. (Ảnh: Bloomberg).

Dữ liệu của hàng nghìn khách hàng Visa, Mastercard và JPMorgan đã bị một nhóm tội phạm mạng sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) phát tán vào ngày 19/11. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các sự cố công nghệ gây hoang mang cho người Mỹ trong tuần qua.

Cả ba doanh nghiệp đều cho biết tin tặc đã xâm nhập hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, khiến thông tin khách hàng bị lộ. Tuy nhiên, hoạt động của cả ba doanh nghiệp này không bị gián đoạn.

Người phát ngôn của Visa khẳng định không có dữ liệu thanh toán nào của khách hàng bị lộ, ví dụ như số thẻ. Đồng thời, hệ thống của chính Visa cũng không liên quan hay chịu ảnh hưởng từ vụ việc. Phía Visa cho biết thêm rằng sự cố này liên quan đến một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Mastercard cho biết vụ tấn công đã làm lộ “một lượng thông tin hạn chế từ một nhóm chủ thẻ tham gia vào một chương trình ưu đãi cụ thể”. Người này nói thêm rằng vụ việc đã được kiểm soát và không gây ảnh hưởng đến mạng lưới thanh toán của Mastercard hay khả năng sử dụng thẻ của người dùng.

Về phía JPMorgan, người phát ngôn của ngân hàng cho biết một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Ngân hàng nhận định tin tặc có thể đã truy cập vào dữ liệu tiếp thị, bao gồm tên và địa chỉ email của khách hàng. Các dịch vụ dành cho khách hàng của JPMorgan vẫn hoạt động bình thường.

Visa, Mastercard và JPMorgan đều không tiết lộ tên của những công ty thứ ba bị tin tặc xâm nhập.

Một nhóm tin tặc chuyên sử dụng ransomware, có tên là n0n, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Andrei Barysevich, Giám đốc công ty an ninh mạng Recorded Future, cho biết n0n thường đánh cắp dữ liệu từ doanh nghiệp rồi dùng chúng để gây sức ép đòi tiền chuộc.

Theo ông Barysevich, nhóm này đã đăng ký tài khoản trên một diễn đàn tin tặc trực tuyến vào cuối tháng 9. Tại đây, chúng đề nghị chia một phần tiền chuộc thu được cho những tin tặc xâm nhập thành công vào hệ thống doanh nghiệp, đổi lại quyền ưu tiên tiếp cận mạng lưới của mục tiêu bị tấn công.

Ông cũng cho biết thêm nhóm này chỉ nhắm vào các công ty có doanh thu hàng năm từ 10 triệu USD trở lên tại các quốc gia không sử dụng tiếng Nga.

Người dân Mỹ đang ngày càng lo ngại về nguy cơ tin tặc dùng AI cho các cuộc tấn công mạng, sau hàng loạt sự cố công nghệ gần đây.

Đầu tuần này, khách hàng của JPMorgan gặp khó khăn khi truy cập tài khoản và thực hiện thanh toán. Phía ngân hàng cho biết nguyên nhân là một bản cập nhật phần mềm.

Sự cố này kéo theo hàng loạt khiếu nại liên quan đến các nhà băng khác, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn trên diện rộng trong ngành ngân hàng.

Cùng với sự cố tại Microsoft trước đó khiến người dùng không thể truy cập email và quyết định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tạm dừng tất cả các chuyến bay ngày 13/11, những diễn biến liên tiếp này càng khiến người Mỹ lo lắng về độ tin cậy và an toàn của các hệ thống công nghệ thiết yếu trong đời sống hàng ngày.