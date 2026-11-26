FIFA bị hacker tấn công.

Theo thông báo từ FIFA, nhóm tin tặc xâm nhập hệ thống bằng cách giả danh và lợi dụng sự tin tưởng của nhân viên tổ chức này. Đáng chú ý, sự cố không xuất phát từ lỗi kỹ thuật hay lỗ hổng trong hệ thống công nghệ của FIFA.

Nhóm hacker tự xưng "Handsome Boy Hacking Club" được cho là nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố đánh cắp hơn 12 GB dữ liệu mật của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, FIFA cho biết lượng thông tin bị xâm phạm chiếm chưa đến 0,1% tổng dữ liệu mà tổ chức đang lưu trữ.

Đại diện FIFA xác nhận: "Chúng tôi là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng mang tính tội phạm, dẫn đến việc một lượng giới hạn thông tin cá nhân và dữ liệu kinh doanh bị truy cập trái phép". Tổ chức này cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng thực thi pháp luật, để xử lý vụ việc.

Vụ rò rỉ dữ liệu diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Gianni Infantino đang đối mặt với nhiều sức ép. Kế hoạch FIFA Forward Enterprise gây tranh cãi vì ý tưởng bán cổ phần liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân đã bị hủy bỏ.

Ông Infantino còn đứng trước nguy cơ phải cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 tới, khi Philippe Diallo và Kohzo Tashima được cho là những ứng viên có thể thách thức ông.