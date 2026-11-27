Theo thông tin từ kênh thể thao ESPN, các nguồn thạo tin cho biết khối lượng dữ liệu bị đánh cắp chiếm chưa đầy 0,1% tổng lượng dữ liệu mà FIFA đang nắm giữ. Đáng chú ý, số tài liệu bị lấy đi không bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến đề xuất gây tranh cãi và đã bị hủy bỏ trước đó là “FIFA Forward Enterprise”.

FIFA xác nhận tin tặc đã truy cập trái phép một phần dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp của tổ chức này. Ảnh minh hoạ.

Các nguồn tin cũng khẳng định sự cố lần này không xuất phát từ lỗi hệ thống hay lỗ hổng công nghệ của FIFA. Thay vào đó, nhóm tin tặc đã vượt qua hàng rào bảo mật bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên của tổ chức này để giành quyền truy cập.

Xác nhận với ESPN, đại diện FIFA xác nhận tổ chức này là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng mang tính chất tội phạm, dẫn đến việc một lượng hạn chế thông tin cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp bị truy cập trái phép. FIFA đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trong đó có lực lượng thực thi pháp luật.

FIFA đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi thu thập và phát tán thông tin bất hợp pháp, đặc biệt là dữ liệu cá nhân. Những hành động này cấu thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng và có thể gây ra những hậu quả nặng nề cho các cá nhân bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá từ các nguồn tin của ESPN, chiến dịch tấn công này nhắm trực tiếp vào FIFA với tư cách là một tổ chức thay vì nhắm vào các cá nhân cụ thể.

Hiện tại, một nhóm tin tặc có tên Handsome Boy Hacking Club được cho là đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập sau khi đăng tải lên mạng xã hội X nhiều ảnh chụp màn hình giống giao diện máy tính nội bộ của FIFA.

Theo ESPN