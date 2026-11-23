Theo khảo sát của Kaspersky, 75% tổ chức tại Việt Nam tham gia nghiên cứu từng chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công khai thác điểm yếu trong nhận thức bảo mật của nhân viên. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình APAC (63%) và toàn cầu (60%).

AI giúp tin tặc tạo email, hình ảnh và giọng nói giả ngày càng tinh vi.

Các hình thức phổ biến gồm email giả mạo, đường link độc hại, tệp đính kèm chứa mã độc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập. Tin tặc thường giả danh bộ phận nhân sự, kế toán, đối tác hoặc lãnh đạo để tạo lòng tin.

AI khiến những thủ đoạn này khó nhận diện hơn. Công nghệ có thể tạo email với nội dung tự nhiên, cá nhân hóa theo chức vụ và công việc của người nhận. Deepfake còn cho phép giả giọng nói, hình ảnh lãnh đạo để yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu nội bộ.

Kaspersky ghi nhận tỷ lệ sự cố sử dụng deepfake tại Việt Nam đạt 21%, cao hơn mức 14% của APAC và 11% toàn cầu. Trong khi đó, phishing chiếm 24% các sự cố an ninh mạng được khảo sát tại khu vực.

Khảo sát của Gartner với 297 lãnh đạo an ninh mạng công bố tháng 9/2026 cho thấy 41% giám đốc an ninh thông tin (CISO) từng ghi nhận ít nhất một sự cố tấn công sử dụng deepfake qua cuộc gọi âm thanh trong 12 tháng trước khảo sát. Tỷ lệ tương tự qua cuộc gọi video là 36%.

Nguy cơ mất dữ liệu cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Tháng 9/2025, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) ghi nhận sự cố liên quan đến thông tin tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan chức năng đã xác minh dấu hiệu tấn công, xâm nhập nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Theo Viettel Threat Intelligence, trong quý I/2026, Việt Nam ghi nhận 165 vụ lộ lọt dữ liệu, với hơn 473,7 triệu bản ghi bị rò rỉ và hơn 2 TB thông tin bị lộ lọt. Đây là số liệu về dữ liệu được ghi nhận trên các nguồn theo dõi, không đồng nghĩa với số lượng cá nhân duy nhất bị ảnh hưởng.

Những sự cố này cho thấy dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp đang trở thành mục tiêu có giá trị. Khi tài khoản nhân viên bị chiếm quyền, tin tặc còn có thể dùng chính danh tính đó để tiếp tục gửi yêu cầu giả mạo đến đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Trước rủi ro gia tăng, doanh nghiệp đang tăng đầu tư cho bảo mật. Khảo sát Kaspersky cho thấy 81% tổ chức tại APAC tăng chi tiêu cho an ninh công nghệ thông tin. Tại Việt Nam, 87% tổ chức tham gia khảo sát sẵn sàng tiếp nhận công cụ bảo mật tích hợp AI.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn yếu tố con người. Một hệ thống bảo mật vẫn khó ngăn chặn nếu nhân viên tự cung cấp mật khẩu, mở tệp độc hại hoặc phê duyệt giao dịch theo yêu cầu giả mạo.

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng doanh nghiệp cần xây dựng chương trình đào tạo an ninh mạng phù hợp với từng vị trí, giúp nhân viên nhận diện và xử lý các tình huống rủi ro.

Thay vì chỉ tổ chức các buổi phổ biến kiến thức chung, doanh nghiệp cần hướng dẫn nhân viên kiểm tra email, đường link, tệp đính kèm và xác minh danh tính người gửi. Với yêu cầu chuyển tiền, thay đổi tài khoản thụ hưởng hoặc cung cấp dữ liệu quan trọng, cần xác nhận qua một kênh độc lập.

Các biện pháp kỹ thuật như xác thực đa yếu tố, phân quyền truy cập, mã hóa và sao lưu dữ liệu cũng cần được triển khai đồng bộ. Doanh nghiệp nên thường xuyên rà soát quyền truy cập, nhất là khi nhân viên chuyển vị trí hoặc nghỉ việc.

AI có thể hỗ trợ phát hiện email bất thường, truy cập trái phép và hành vi đáng ngờ. Tuy nhiên, hiệu quả bảo mật phụ thuộc vào cả công nghệ, quy trình kiểm soát và năng lực nhân sự.

Khi tin tặc có thể giả mạo cả email lẫn giọng nói, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào sự cảnh giác của nhân viên. Cần xây dựng quy trình xác minh rõ ràng để một thao tác sai không trở thành cánh cửa dẫn đến mất dữ liệu.