Tin tặc liên tục tấn công ngành tài chính Hàn Quốc

Theo đó, 5 đơn vị mới gồm Ngân hàng Tiết kiệm DB, Công ty Tài chính KDB Capital, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính điện tử Brightfix và 2 đơn vị liên quan đến tài sản số là Streami, đơn vị vận hành sàn giao dịch GOPAX, cùng Prabang.

Danh sách các tổ chức bị ảnh hưởng còn có nhiều ngân hàng, công ty tài chính và nền tảng đầu tư trực tuyến. Theo FSC, dữ liệu bị lộ gồm họ tên, thông tin liên hệ, số đăng ký cư trú và địa chỉ thư điện tử. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa phát hiện thông tin tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ thanh toán bị rò rỉ.

GOPAX cho biết tin tặc đã sử dụng tài khoản và mật khẩu bị lộ từ trước để truy cập hệ thống. Doanh nghiệp phát hiện, ngăn chặn các nỗ lực truy cập bất thường và xác định chưa đến 10 tài khoản khách hàng bị truy cập trái phép, chưa ghi nhận thiệt hại tài sản.

FSC cảnh báo số tổ chức bị ảnh hưởng có thể tiếp tục tăng khi các đơn vị tài chính rà soát nguy cơ xâm nhập. Các cơ quan liên quan đang phối hợp kiểm tra dựa trên những địa chỉ IP được xác định có liên quan đến tin tặc. Hiện chưa có thông tin cho thấy các dữ liệu bị lộ đã bị sử dụng để thực hiện giao dịch gian lận.