Tin tặc làm tăng nhiệt độ tủ lạnh siêu thị Pháp, gây hỏa hoạn và khiến thực phẩm hư hỏng

Lối đi vào khu vực bán thực phẩm đông lạnh tại một siêu thị gần Nantes bị đóng cửa sau khi tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh của các chuỗi siêu thị Pháp, gây thất thoát thực phẩm và hỏa hoạn tại một số cửa hàng, ngày 12/10/2026. Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe.

Văn phòng Công tố Paris ngày 12/10 cho biết một cuộc tấn công “quy mô lớn” đang “ảnh hưởng đến các tủ lạnh kết nối mạng tại một số nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp”, dẫn đến thất thoát thực phẩm và hỏa hoạn.

Một nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết ông đã chỉ đạo Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp (ANSSI) điều tra vụ việc.

Nguồn tin cho biết: Pháp đang phối hợp với các đối tác châu Âu vì những nước khác cũng có thể bị ảnh hưởng, đồng thời các cơ quan chức năng đang đánh giá nguy cơ đối với những doanh nghiệp khác của Pháp.

Ông Felix Aime, chuyên gia phân tích tình báo về các mối đe dọa mạng cấp cao tại Sekoia Threat Detection and Research, cho biết Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và Bỉ cũng bị ảnh hưởng.

Carrefour cho biết 80 siêu thị của tập đoàn bị tấn công. Monoprix, doanh nghiệp điều hành khoảng 490 cửa hàng tại Pháp, cho biết 5% số cửa hàng của họ bị ảnh hưởng.

Les Mousquetaires, tập đoàn sở hữu chuỗi bán lẻ Intermarché, cho biết nhiệt độ trong các tủ lạnh tại khoảng 150 cửa hàng của tập đoàn đã bị đẩy lên 50 độ C trong 6 giờ vào ban đêm. Người phát ngôn cho biết toàn bộ thực phẩm bị ảnh hưởng đã được tiêu hủy nhằm loại bỏ nguy cơ đối với sức khỏe.

Cư dân Paris Geert de Clercq chứng kiến nhân viên một cửa hàng Intermarché ở trung tâm thủ đô đổ hàng xe thực phẩm đông lạnh đã rã đông vào một thùng rác lớn. Kem tan chảy tràn ra đường từ những hộp bị vỡ.

Ông Dominique Schelcher, Tổng giám đốc chuỗi siêu thị Coopérative U, cho biết tập đoàn của ông cũng là mục tiêu của vụ tấn công.

“Việc nhắm vào thiết bị thiết yếu để bảo quản thực phẩm tươi sống và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người dân Pháp là hành động đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ”, ông viết trên mạng xã hội X.

Các nhà bán lẻ thực phẩm E.Leclerc và Auchan chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Chưa có ước tính ngay lập tức về tổng thiệt hại của toàn ngành. Tuy nhiên, ông Thierry Cotillard, Tổng giám đốc Intermarché, nói với kênh truyền hình BFM TV rằng vụ tấn công “chưa từng có tiền lệ” này có thể gây thiệt hại “hàng chục triệu euro trên cả nước chỉ trong một ngày”.

Bà Christel Delberghe, Tổng giám đốc Hiệp hội bán lẻ châu Âu EuroCommerce, nhận định: “Sự cố này cho thấy tầm quan trọng của khả năng ứng phó và phục hồi trên toàn bộ chuỗi cung ứng”.

Hệ thống làm lạnh được điều khiển qua Internet

Các khu vực bảo quản lạnh trong siêu thị thường được vận hành bằng những bảng điều khiển quản lý toàn bộ tủ lạnh và tủ đông của cửa hàng. Các hệ thống này có thể được truy cập qua Internet, cho phép các công ty bảo trì điều chỉnh thiết bị từ bất cứ đâu.

Nguồn tin thân cận với Thủ tướng Lecornu cho biết ANSSI đã xác định một lỗ hổng trong phần mềm do công ty Đan Mạch Danfoss cung cấp.

Danfoss cho biết công ty “đã nắm được các sự cố tại Pháp, ảnh hưởng đến một số hệ thống quản lý làm lạnh”.

Danfoss nói các thiết bị bị ảnh hưởng “đang chạy phần mềm lỗi thời”, đồng thời cho biết công ty “từ lâu đã khuyến nghị khách hàng cập nhật các hệ thống còn được hỗ trợ lên phiên bản mới nhất và chuyển đổi các hệ thống cũ sang giải pháp mới”.

Ngày 9/8, nhóm nghiên cứu Team82 thuộc công ty an ninh mạng Claroty công bố nghiên cứu về các lỗ hổng trong bộ điều khiển Danfoss AK-SM 800A. Theo báo cáo, các bản cập nhật phần mềm do Danfoss phát hành đã khắc phục những vấn đề có thể cho phép kẻ tấn công vượt qua các biện pháp xác thực và thực thi mã trên thiết bị bị xâm nhập.

Các vụ tấn công này có điểm tương đồng với những sự cố được báo cáo tại khoảng 10 cửa hàng cung cấp hàng cho quân đội Mỹ vào cuối tháng 8, khiến thực phẩm bị thất thoát do hệ thống tủ lạnh bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố, Liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp (FCD) kêu gọi Danfoss “hoàn toàn minh bạch” về sự cố. FCD cho biết các siêu thị đang nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng và sớm khôi phục hoạt động bình thường. Một số cửa hàng bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại.

Sự cố an ninh tại Hà Lan

Nhà bán lẻ Hà Lan Ahold Delhaize, đơn vị điều hành chuỗi siêu thị lớn nhất nước này Albert Heijn và có hoạt động đáng kể tại Mỹ, cho biết đang xử lý một “sự cố an ninh” trên mạng lưới của mình. Công ty đã tạm ngắt một số hệ thống để đề phòng.

Một thông báo trên ứng dụng điện thoại của nhà bán lẻ cho biết công ty chưa thể giao hàng tạp hóa do “sự cố an ninh mạng”.

Đơn hàng trực tuyến chiếm khoảng 10% doanh thu của Albert Heijn. Các cửa hàng trực tiếp vẫn mở cửa, trong khi hãng thông tấn Hà Lan ANP đưa tin các nhà bán lẻ đối thủ ghi nhận số đơn giao hàng tăng mạnh.

Ahold Delhaize cho biết chưa có cơ sở để cho rằng sự cố tại các siêu thị của tập đoàn có liên quan đến các vụ tấn công ở Pháp.

Ahold là nhà bán lẻ tạp hóa lớn thứ tư tại Mỹ. Các trang web của những chuỗi thuộc tập đoàn, gồm Stop & Shop, Giant, Hannaford và Food Lion, hiển thị thông báo “trang web tạm thời ngừng hoạt động”.

Chưa rõ các hoạt động khác của tập đoàn có bị ảnh hưởng hay không.