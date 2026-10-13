Tin tặc khiến tủ lạnh siêu thị Pháp nóng lên 50 độ C

Hình ảnh siêu thị Intermarché tại Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons

Khoảng 150 siêu thị Intermarché cùng nhiều cửa hàng tại Pháp bị tin tặc thao túng hệ thống làm lạnh, khiến thực phẩm phải tiêu hủy và một số nơi xảy ra hỏa hoạn. Sự cố có thể còn ảnh hưởng đến các chuỗi bán lẻ tại Hà Lan và Bỉ.

Vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống tủ lạnh kết nối Internet tại hàng trăm siêu thị Pháp đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tin tặc can thiệp vào các thiết bị thiết yếu trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Theo truyền thông Anh, văn phòng Công tố Paris ngày 12/10 cho biết cuộc tấn công ảnh hưởng đến hệ thống tủ lạnh kết nối mạng tại nhiều nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên cả nước, gây thiệt hại về thực phẩm và hỏa hoạn tại một số địa điểm.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã yêu cầu Cơ quan An ninh mạng quốc gia (ANSSI) điều tra. Một quan chức trong văn phòng Thủ tướng cho biết Pháp đang phối hợp với các đối tác châu Âu do nghi vấn sự cố có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, đồng thời rà soát nguy cơ đối với các doanh nghiệp khác trong nước.

Tủ lạnh bị thao túng từ xa

Les Mousquetaires, tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị Intermarché, cho biết khoảng 150 cửa hàng của hệ thống bị ảnh hưởng. Theo người phát ngôn doanh nghiệp, tin tặc khiến nhiệt độ trong các tủ lạnh tăng lên tới 50 độ C trong khoảng sáu giờ.

Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các cửa hàng buộc phải tiêu hủy toàn bộ thực phẩm bị ảnh hưởng. Nhiệt độ này vượt xa mức bảo quản thông thường đối với các mặt hàng dễ hỏng như thịt, cá và sữa.

Chuỗi Coopérative U cũng xác nhận bị tấn công. Ông Dominique Schelcher, Giám đốc điều hành doanh nghiệp, gọi đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng vì nhắm vào thiết bị thiết yếu đối với việc bảo quản thực phẩm và duy trì nguồn cung cho người dân.

“Việc nhắm mục tiêu vào những thiết bị thiết yếu đối với công tác bảo quản sản phẩm tươi sống và nguồn cung thực phẩm cho người dân Pháp là hành vi đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ”, ông Schelcher viết trên mạng xã hội X.

Theo đài BFM TV, E.Leclerc, chuỗi siêu thị lớn nhất Pháp, cũng bị ảnh hưởng. Tin tặc đã kích hoạt từ xa chế độ rã đông bắt buộc tại hệ thống làm lạnh của nhiều cửa hàng. Các chuỗi Carrefour, Monoprix và Auchan chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Nghi vấn sự cố lan sang các nước châu Âu

Những trục trặc tương tự cũng được ghi nhận tại Ahold Delhaize, tập đoàn bán lẻ có hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu. Doanh nghiệp Hà Lan này cho biết đang xử lý một vấn đề an ninh trong mạng lưới và đã ngắt một số hệ thống để hạn chế rủi ro.

Các cửa hàng Albert Heijn, chuỗi siêu thị lớn nhất Hà Lan thuộc tập đoàn, vẫn mở cửa tại Hà Lan và Bỉ. Tuy nhiên, ứng dụng trực tuyến và dịch vụ giao hàng bị gián đoạn, trong khi một số nhãn giá điện tử hiển thị thông tin không chính xác.

Truyền thông Bỉ cũng đưa tin chuỗi Delhaize, thương hiệu khác thuộc Ahold Delhaize hoạt động tại Bỉ và Luxembourg, gặp sự cố an ninh.

Hiện chưa rõ những vấn đề tại Ahold Delhaize có liên quan đến cuộc tấn công ở Pháp hay không. Pháp đang phối hợp với các đối tác châu Âu để xác định liệu những quốc gia khác có bị ảnh hưởng hay không.

Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Lecornu cho biết ANSSI đã xác định lỗ hổng trong phần mềm do Danfoss, công ty Đan Mạch chuyên cung cấp giải pháp quản lý hệ thống làm lạnh, phát triển.

Danfoss xác nhận đã ghi nhận sự cố tại Pháp, ảnh hưởng đến một số lượng hạn chế hệ thống quản lý lạnh. Công ty cho biết các thiết bị liên quan sử dụng phiên bản phần mềm điều khiển lỗi thời, đồng thời nhấn mạnh đã khuyến nghị khách hàng cập nhật phần mềm và thay thế những hệ thống cũ bằng giải pháp mới hơn.

Nhà chức trách chưa công bố phương thức tin tặc xâm nhập, danh tính thủ phạm hay động cơ đứng sau vụ việc.

Nguy cơ đối với hạ tầng thiết yếu

Vụ tấn công cho thấy nguy cơ an ninh mạng không chỉ giới hạn ở việc đánh cắp dữ liệu mà còn có thể gây gián đoạn hoạt động của các thiết bị vật lý. Việc thao túng hệ thống làm lạnh có thể gây thiệt hại kinh tế, đe dọa an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công mạng nhằm vào những lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, giao thông và phân phối hàng hóa.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu triển khai biện pháp bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ quốc gia nào đứng sau vụ việc tại các siêu thị.

Cơ quan chức năng Pháp đang tiếp tục điều tra để xác định phạm vi thiệt hại, cách thức lỗ hổng bị khai thác và khả năng các sự cố tại nhiều nước châu Âu có liên quan với nhau.