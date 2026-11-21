NCIC đóng vai trò là hệ thống kết nối quan trọng giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp liên bang, bang và địa phương. Hệ thống này được các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn nước Mỹ dùng để lưu trữ và chia sẻ thông tin về lệnh truy nã, tiền án tiền sự cũng như phục vụ công tác thẩm tra lý lịch.

Hiện FBI chưa phản hồi yêu cầu bình luận của truyền thông. Vụ xâm nhập mới nhất được phát hiện mới đây và là vụ tấn công mạng thứ hai nhằm vào các hệ thống của FBI trong những tháng gần đây. Tháng 9 vừa qua, một nhóm có tên "ShinyHunters" cũng xâm nhập trang web tuyển dụng của FBI, làm lộ lọt dữ liệu của các nhân viên đang công tác cũng như cựu nhân viên của cơ quan này.

Cùng ngày 20/11, kênh truyền hình NBC News đưa tin Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng ghi nhận vụ tấn công mạng vào đầu tuần này, làm dấy lên lo ngại các thông tin nhạy cảm có thể đã bị rò rỉ. Nguồn tin dẫn lời quan chức USDA cho biết ngày 19/11, bộ đã thông báo với các nhân viên rằng tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống hỗ trợ thanh toán cho nông dân.

Những vụ việc trên xảy ra sau hàng loạt sự cố gián đoạn công nghệ gần đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực hàng không, ngân hàng và các hệ thống an ninh quốc gia của Mỹ. Trong vài ngày qua, sự cố gián đoạn toàn cầu đã ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dùng dịch vụ của Microsoft, trong khi lỗi hệ thống liên lạc gây gián đoạn gần 20.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ.

Bên cạnh đó, hàng nghìn khách hàng phản ánh gặp lỗi khi truy cập tài khoản trực tuyến tại nhiều ngân hàng lớn và mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng gặp sự cố. Hiện chưa có bằng chứng xác nhận nguyên nhân dẫn đến gián đoạn hoạt động kể trên xuất phát từ tấn công mạng.