Tin tặc dùng công cụ AI tấn công Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về an ninh hệ thống tài chính, nhất là khi các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp tin tặc mở rộng quy mô tấn công.

Theo dữ liệu do nghị sĩ Kang Min-kuk thuộc đảng Quyền lực Nhân dân công bố ngày 11-10, tổng số lượt tấn công nhằm vào 4 tổ chức tài chính đạt hơn 1 triệu lượt tính đến hết tháng 9, tăng 9,6% so với cả năm ngoái.

Dù vậy, các tổ chức không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 9-2026.

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) chiếm 91,9% trong gần 5 triệu lượt tấn công được ghi nhận từ năm 2020. IBK cho biết số lượt cao phản ánh quy mô lớn của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động dành cho khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Tấn công từ chối dịch vụ, nhằm làm gián đoạn hoạt động bình thường, chiếm 45,6% tổng số vụ việc.

Trong khi đó, công ty an ninh mạng Mỹ CrowdStrike cho biết một nghi phạm có thể ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã sử dụng công cụ AI để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào ngân hàng Hàn Quốc. Theo báo cáo, người này kết hợp công cụ kiểm thử xâm nhập ARTEX do Trung Quốc phát triển với các mô hình AI như Claude của Anthropic.

CrowdStrike nhận định việc sử dụng AI có thể giúp một cá nhân nhắm mục tiêu vào nhiều tổ chức trong thời gian ngắn, đặt ra thách thức mới cho công tác phòng thủ mạng.