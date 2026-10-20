Tin tặc dùng AI xâm nhập website với chi phí khoảng 50 USD mỗi vụ

Ngày 19-10, Reuters đưa tin, nhà nghiên cứu Snorre Fagerland thuộc Công ty An ninh mạng NorForge phát hiện chiến dịch dùng AI xâm nhập website khi theo dõi hoạt động của Cairn, 1 nền tảng mã nguồn mở có khả năng phối hợp nhiều chương trình AI thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng điều hành sử dụng tiếng Trung và gần như giao toàn bộ quá trình tấn công cho các chương trình này.

Ông Snorre Fagerland cho biết các tác nhân AI có sẵn trên thị trường có thể tự thực hiện những cuộc xâm nhập phức tạp từ đầu đến cuối mà không cần con người can thiệp. Ảnh: Reuters

Các chương trình trên được gọi là tác nhân AI. Khi được giao mục tiêu, chúng có thể tự tìm thông tin, lựa chọn bước tiếp theo và sử dụng công cụ để hoàn thành công việc.

Trong những trường hợp mà NorForge theo dõi, AI được dùng để tìm lỗ hổng bảo mật và thử nhiều cách xâm nhập hệ thống. Các phát hiện được chia sẻ giữa những tác nhân để tiếp tục nhiệm vụ.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 25-9, nhắm đến các website thương mại điện tử tại Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản.

Đối tượng chỉ đưa ra những chỉ dẫn ngắn, còn AI tự thực hiện công việc trong nhiều giờ với hơn 1.200 website đã bị thử xâm nhập.

Theo báo cáo của NorForge, với nhóm tin tặc sử dụng tiếng Trung, những nhiệm vụ thành công mất trung bình gần 23 giờ để đạt mục tiêu. Có nhiệm vụ kéo dài hơn 5 ngày.

Ông Fagerland nhận định phát hiện này cho thấy AI có thể thực hiện các cuộc xâm nhập phức tạp mà không cần con người can thiệp liên tục.

Tổng chi phí sử dụng AI trong chiến dịch được ước tính khoảng 5.000 USD, tương đương khoảng 50 USD cho mỗi lần xâm nhập thành công.

Tuy nhiên, NorForge lưu ý chưa có số liệu sử dụng thực tế để tính chính xác. Con số này là ước tính tiền sử dụng AI trong chiến dịch được phát hiện, chưa phản ánh toàn bộ chi phí tổ chức tấn công.

NorForge cho biết đang thông báo cho các nạn nhân và đề nghị gỡ bỏ những bảng điều khiển Cairn liên quan.

Công ty còn phát hiện một số bảng điều khiển bị công khai trên Internet, làm lộ thông tin về các website bị nhắm tới, điểm yếu bảo mật và thông tin đăng nhập. Theo NorForge, tình trạng này khiến các nạn nhân đối mặt thêm nguy cơ bị tấn công.