Tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng lớn tại Hàn Quốc

Diễn biến này cho thấy quy mô và mức độ phức tạp ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính, trong bối cảnh các công nghệ AI đang bị lợi dụng để hỗ trợ hoạt động xâm nhập và đánh cắp dữ liệu.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Giám sát Tài chính cho thấy 19 địa chỉ Internet tại tổng cộng 12 quốc gia đã được đưa vào danh sách theo dõi. Các địa chỉ này bị nghi liên quan đến những vụ tấn công mạng có sự hỗ trợ của các tác nhân AI.

Việc các tin tặc sử dụng công nghệ AI được cho là đã làm gia tăng khả năng tự động hóa, che giấu dấu vết cũng như nâng cao hiệu quả xâm nhập hệ thống.

Hàng loạt doanh nghiệp tài chính lớn của Hàn Quốc, trong đó có Hana Bank, KB Kookmin Bank và Shinhan Bank, đã liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ thông tin khách hàng trong tuần trước. Trong đó, Shinhan Bank cho biết thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng đã bị rò rỉ.