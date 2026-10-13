Tin tặc 'đốt nóng' hệ thống làm lạnh, hàng trăm siêu thị Pháp thiệt hại hàng triệu Euro

Kẻ tấn công đã xâm nhập hệ thống điều khiển từ xa, kích hoạt chế độ rã đông cưỡng bức trong nhiều giờ và đẩy nhiệt độ các tủ đông, tủ mát lên mức 50°C. Tại một số cơ sở, nhiệt độ ghi nhận tăng cao tới 80°C làm linh kiện nhựa bị nóng chảy, sinh ra khói và làm bùng phát hỏa hoạn. Sự cố này đã tác động trực tiếp đến hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn gồm Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour, Monoprix,..

Hậu quả của đợt tấn công khiến các cửa hàng phải khẩn cấp tiêu hủy toàn bộ lượng hàng tươi sống và đông lạnh để phòng ngừa rủi ro an toàn thực phẩm. Theo các dữ liệu thống kê, khoảng 300 cửa hàng Intermarché và Netto cùng gần 100 siêu thị Coopérative U bị ảnh hưởng trực tiếp. Bên cạnh đó, Carrefour xác nhận có 80 chi nhánh gặp sự cố và Monoprix ghi nhận khoảng 5% số cửa hàng bị tác động.

Lượng lớn thực phẩm phải tiêu huỷ do vụ tấn công. Ảnh: X/InfosFrancaises

Đánh giá về tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Dominique Schelcher, Chủ tịch Coopérative U, tuyên bố: "Việc nhắm vào các thiết bị thiết yếu đối với việc bảo quản thực phẩm tươi sống và nguồn cung cấp thực phẩm của người dân Pháp là điều cực kỳ nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ". Ông cũng khẳng định hành vi này "là không thể chấp nhận được".

Tác động tài chính từ sự cố mạng này rất lớn khi nhiều nhà bán lẻ phải tiến hành dọn dẹp và hủy bỏ nhiều thực phẩm hư hỏng. Điển hình như tại siêu thị Intermarché ở La Teste-de-Buch thuộc vùng Gironde, nhân viên đã phải tiêu hủy khối lượng thực phẩm với mức tổn thất từ 150.000 đến 200.000 euro. Trong khi đó, hai cửa hàng ở Haguenau ước tính tổng thiệt hại khoảng 270.000 euro. Việc gia tăng nhiệt độ đột ngột cũng khiến hệ thống báo cháy tại nhiều siêu thị bị kích hoạt và làm phát sinh các đám cháy nhỏ do thiết bị quá nhiệt.

Trước tình hình trên, Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự và giao vụ án cho Cơ quan Phòng chống Tội phạm Mạng (OFAC) phối hợp cùng Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) xử lý. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng trên các bộ điều khiển hệ thống làm lạnh Danfoss của Đan Mạch, cụ thể là các dòng AK-SM800 và AK-SC355 vận hành phần mềm cũ.

Đại diện hãng Danfoss giải thích phần lớn thiết bị bị can thiệp là các sản phẩm đời cũ đã hết hạn hỗ trợ cập nhật an ninh và công ty đã nhiều lần khuyến nghị nâng cấp. Trước đó, các lỗ hổng bảo mật trên bộ điều khiển Danfoss từng được hãng Claroty và Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ (CISA) đưa ra cảnh báo vào ngày 20/5/2025 và cập nhật ngày 26/8/2025.

Phân tích về khía cạnh an ninh, trang tin công nghệ CNET dẫn lời chuyên gia Nathaniel Jones, Phó Chủ tịch cấp cao về tình báo mối đe dọa toàn cầu tại Darktrace, nhận định: "Một sự cố mạng giờ đây không còn chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu hay hệ thống kinh doanh; nó có thể thao túng thiết bị vật lý và gây ra thiệt hại trong thế giới thực".

Nhìn nhận vụ việc ở góc độ an ninh lương thực, Ủy viên Châu Âu về Nông nghiệp và Thực phẩm Christophe Hansen nhấn mạnh: "An toàn thực phẩm cần được chú ý nhiều hơn ở mọi cấp độ. Bởi vì việc biến thực phẩm thành vũ khí đã trở thành hiện thực".