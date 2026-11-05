Tin tặc đánh cắp khoảng 100 triệu euro từ ngân hàng Pháp

Theo Arkea, tin tặc đã xâm nhập tài khoản của chính ngân hàng để thực hiện các lệnh chuyển tiền sang những ngân hàng khác, không truy cập tài khoản khách hàng. Vì vậy, khách hàng không chịu tổn thất. Số tiền bị đánh cắp sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử trên các nền tảng chuyên biệt. Một phần tài sản đã bị phong tỏa, trong khi ngân hàng tiếp tục triển khai các biện pháp thu hồi.

Arkea khẳng định vụ việc không xuất phát từ sai sót của con người mà là một cuộc tấn công tinh vi từ bên ngoài. Ngân hàng chưa công bố phương thức thực hiện cũng như danh tính đối tượng đứng sau. Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra chính thức về hành vi tấn công hệ thống xử lý dữ liệu tự động do một nhóm có tổ chức thực hiện.

Ngân hàng không xác nhận con số thiệt hại 133 triệu USD do báo Le Telegramme đưa tin, song thừa nhận quy mô lớn của vụ việc. Arkea cho biết vẫn đang xác định chính xác số tiền bị mất, đồng thời khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính và khả năng hoạt động ổn định của ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Arkea đạt lợi nhuận ròng 230 triệu euro.