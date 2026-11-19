Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/11, Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bulgaria Ivan Vassilev, cho biết từ năm 2021 đến tháng 8/2026, các đối tượng đã duy trì quyền truy cập trái phép vào hạ tầng được các cơ quan nhà nước sử dụng để trao đổi tài liệu và thông tin. Lượng dữ liệu bị lấy đi ước tính ít nhất 130 GB, tương đương hơn 62 triệu trang tài liệu. Thông tin bị đánh cắp bao gồm hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng, các báo cáo do cơ quan nhà nước chuẩn bị và thư từ trao đổi giữa các bộ, ngành.

Ông Vassilev nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu cá nhân của công dân Bulgaria bị xâm phạm. Tuy nhiên, một số tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia và không thể công khai. Bộ trưởng Vassilev cũng cho biết chưa xác định được các nhóm tin tặc đã làm gì với số thông tin thu thập được, cũng như chưa có bằng chứng kết luận chúng hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ hay cơ quan tình báo nước ngoài nào.

Chiến dịch chỉ bị phát hiện hồi tháng 8, sau khi Bulgaria triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia mới. Theo ông Vassilev, những biện pháp bảo vệ trước đó không hoạt động như một hệ thống thống nhất, khiến hoạt động xâm nhập kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chính phủ mà không bị phát hiện.

Cuộc điều tra có sự tham gia của các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng, cảnh sát, chuyên gia an ninh mạng và các đối tác quốc tế, trong đó có Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu. Nhà chức trách cho biết đã cô lập các hệ thống bị ảnh hưởng, chặn quyền truy cập của tin tặc, loại bỏ phần mềm độc hại và siết chặt kiểm soát đối với những hệ thống trọng yếu. Báo cáo vụ việc cũng đã được chuyển tới cơ quan công tố để điều tra trách nhiệm của các tổ chức nhà nước trong thời gian hệ thống bị xâm nhập.