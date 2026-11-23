Không chỉ khai thác lỗ hổng phần mềm, tin tặc còn lợi dụng sự thiếu nhận thức về an toàn thông tin của nhân viên để tấn công các tổ chức tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Không chỉ khai thác lỗ hổng phần mềm, tin tặc còn tận dụng sự thiếu hiểu biết về an toàn thông tin của nhân viên để tấn công các tổ chức tại Việt Nam. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý từ khảo sát an ninh mạng vừa được Kaspersky công bố.

Theo báo cáo, 75% tổ chức tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết từng chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công khai thác điểm yếu trong nhận thức bảo mật của nhân viên.

Tỷ lệ này cao nhất trong các thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được khảo sát, vượt Ấn Độ (70%) và Indonesia (66%). Con số tại Việt Nam cũng cao hơn mức trung bình khu vực (63%) và toàn cầu (60%).

Trong khi nhận thức bảo mật vẫn là một điểm yếu, sự phát triển của AI cũng đang tạo thêm những phương thức để tin tặc thực hiện hành vi tấn công.

Theo Kaspersky, lừa đảo trực tuyến (phishing) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các sự cố an ninh mạng tại APAC, ở mức 24%. Các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng AI và sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (deepfake) cùng chiếm 14%.

Lừa đảo trực tuyến chiếm 24% số sự cố an ninh mạng tại châu Á - Thái Bình Dương, trong khi tấn công khai thác lỗ hổng AI và sử dụng deepfake cùng chiếm 14%. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Đáng chú ý, các sự cố tấn công sử dụng deepfake tại Việt Nam chiếm 21%, cao hơn mức trung bình khu vực 14% và gần gấp đôi tỷ lệ toàn cầu 11%.

Deepfake là công nghệ sử dụng AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video và giọng nói, khiến nội dung giả mạo có thể giống người thật. Công nghệ này có thể bị lợi dụng để mạo danh người khác và thực hiện các hành vi lừa đảo, gây khó khăn cho việc xác minh danh tính.

Trước sự đa dạng của các phương thức tấn công, nhiều tổ chức đang tăng ngân sách bảo mật và tìm đến AI như một công cụ hỗ trợ phòng vệ.

Khảo sát cho thấy 81% tổ chức tại APAC đã tăng chi tiêu cho an ninh công nghệ thông tin, trong khi 71% ưu tiên các giải pháp bảo mật tích hợp AI.

Việt Nam là thị trường có mức độ cởi mở và sẵn sàng đón nhận công cụ bảo mật AI cao nhất khu vực, đạt 87%, vượt Malaysia (76%) và Indonesia (74%).

Dù vậy, công nghệ mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người vận hành. Kaspersky cho biết nhiều tổ chức vẫn gặp khó khăn trong việc xác định những kỹ năng cần thiết để nhân sự phối hợp hiệu quả với hệ thống bảo mật sử dụng AI.

Tại APAC, các nhóm kỹ năng còn thiếu hụt nhiều nhất gồm lập trình hệ thống (62%), kiến thức về framework (61%) và công nghệ mạng (46%). Bên cạnh chuyên môn kỹ thuật, tư duy phân tích (48%) và khả năng giải quyết vấn đề (43%) cũng là những điểm cần cải thiện.

Theo Kaspersky, yêu cầu về kỹ năng khác nhau giữa các vị trí trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhân sự phân tích mã độc, vận hành hệ thống bảo mật hay phân tích tình báo mối đe dọa đều cần kiến thức chuyên biệt, thay vì cùng áp dụng một chương trình đào tạo.

Theo Kaspersky, mỗi vị trí trong lĩnh vực an ninh mạng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên biệt, từ phân tích mã độc đến vận hành hệ thống bảo mật và nhận diện các mối đe dọa. Ảnh: MP.

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định khoảng cách về kỹ năng an ninh mạng sẽ không tự biến mất và AI cũng không thể giải quyết thay con người.

Theo ông, các tổ chức cần xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với từng vị trí chuyên môn để có thể khai thác hiệu quả công nghệ AI trong hoạt động bảo mật.

Bên cạnh xu hướng đầu tư vào AI, khảo sát cũng cho thấy những thay đổi trong yêu cầu tuyển dụng nhân sự an ninh mạng tại APAC. Đào tạo thực hành và kinh nghiệm làm việc là hai yếu tố được nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất, cùng đạt 76%, tiếp đến là chứng chỉ chuyên môn (74%) và bằng đại học (57%).

Ngoài ra, 70,4% chuyên gia an ninh thông tin tham gia khảo sát cho rằng kỹ năng mềm quan trọng ngang với kiến thức kỹ thuật. Những kết quả này phản ánh yêu cầu ngày càng đa dạng đối với nhân sự bảo mật, khi công việc không chỉ dừng ở vận hành hệ thống mà còn bao gồm phân tích và xử lý các tình huống phát sinh.