Tin sao 8/10: NSND Thanh Lam xinh tươi, e ấp bên chồng, Emoura Phạm tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2026

NSND Thanh Lam chia sẻ hình ảnh cùng ông xã tham dự sự kiện. Cử chỉ âu yếm của nữ nghệ sĩ dành cho chồng nhận "mưa" lời khen từ người thân, đồng nghiệp, khán giả.

NSND Thanh Lam khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.

Emoura Phạm chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại bán kết Miss Grand 2026. Trong phần trình diễn swimsuit, cô gây ấn tượng với bước catwalk uyển chuyển, thần thái sắc sảo, ánh mắt cuốn hút.

Với phần thi trang phục dạ hội, Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng "Phượng hoàng vươn mình giữa ngọn lửa" của NTK Phạm Đăng Anh Thư, truyền tải tinh thần tái sinh, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng.

Ca sĩ Ái Phương xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ trong loạt ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân.

Diva Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh mới nhất khi đi thưởng thức ẩm thực tại một nhà hàng, nhan sắc trẻ trung khiến khán giả ngỡ ngàng.

Ca sĩ Đăng Khôi vui mừng chia sẻ hình ảnh gia đình vinh dự khi được WeFamily Awards 2026 trao danh hiệu “Đại sứ Hạnh phúc”, đồng thời gia đình nam ca sĩ được vinh danh khi thắng giải thưởng hạng mục “Nhà mình có nhau”.

Việt Hoa gây ấn tượng với hình ảnh xinh tươi, nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài óng mượt.

(Ảnh FB nhân vật)