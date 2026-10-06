Tin sao 6/10: Khả Ngân xinh tươi rạng rỡ khi mang bầu, Văn Mai Hương khiến khán giả tò mò về 'nửa kia'

Khả Ngân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện trong một sự kiện, chỉ vài ngày sau khi công khai mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ trong thời gian mang thai.

Dù đang mang thai, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái cuốn hút, trang phục giúp cô trông gọn gàng và chỉn chu. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo của Khả Ngân và cho rằng, nữ diễn viên ngày càng rạng rỡ khi bước vào một dấu mốc mới của cuộc sống.

Ca sĩ Văn Mai Hương khiến người hâm mộ "phát cuồng" khi chia sẻ hình ảnh e ấp bên người đàn ông giấu mặt, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10… Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày". Khán giả bàn luận sôi nổi và đưa ra nhiều dự đoán về "nửa kia" của nữ ca sĩ.

Hoa hậu Ngọc Hân vui mừng chia sẻ hình ảnh và báo tin đã chính thức ký hợp đồng trở thành giảng viên Khoa Thời trang - MTCN, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Rapper Pháo chia sẻ hình ảnh đời sống thường nhật của Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 và nhận được nhiều giải phụ trong cuộc thi.

Đỗ Duy Nam đăng tải hình ảnh tình tứ bên bà xã trong chuyến du lịch tại Venice.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ khoảnh khắc xinh tươi, cuốn hút khi tham gia một sự kiện với vai trò làm MC. Người đẹp đúc rút kinh nghiệm của một MC kỳ cựu bên ngoài sự hào nhoáng còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi bước lên sân khấu.

Diễn viên Mỹ Duyên xinh tươi rạng rỡ trong loạt ảnh mới được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

(Ảnh FB nhân vật)