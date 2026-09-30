Tin sao 30/9: Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin (T-ARA), Nguyễn Văn Chung tạm dừng hoạt động

Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh với phong cách ngọt ngào, quyến rũ.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh mang đến những bất ngờ trong phong cách thời trang táo bạo, mạnh mẽ khác hẳn với hình ảnh ngây thơ trước đây.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ loạt ảnh xinh tươi rạng rỡ và trải nghiệm một ngày được ngồi trong Hội đồng Nghệ thuật của Vietnam NextGen Fashion Era 2.

"Điều Huyền thích nhất ở thế hệ này là các bạn không ngại thử, không ngại khác biệt và luôn có một câu chuyện riêng muốn kể bằng thời trang", MC Thanh Thanh Huyền viết trên trang cá nhân.

Emoura Phạm chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng dàn thí sinh hoa hậu, cô đang bước vào vòng phỏng vấn kín Miss Grand International 2026.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ cùng chung khung hình với ca sĩ Hyomin (T-ARA) tại một sự kiện. Cả hai được khán giả nhận xét là xinh tươi, nhan sắc "lão hóa ngược".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước thông báo đang bước vào tuần lễ thi học kỳ 1 nên xin phép tạm ngưng hẹn hò vui chơi và mạng xã hội để có thời gian luyện đàn tập hát.

Diễn viên Đoàn Bảo Ân chia sẻ hình ảnh thư giãn bên bãi biển cùng với thú cưng.

(Ảnh FB nhân vật)