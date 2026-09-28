Tin sao 28/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star'

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc biểu diễn xuất sắc giúp anh nhận "Ngôi sao tỏa sáng" cho tiết mục “Thiệp hồng sai tên - Xem như em chẳng may" trong chương trình "Silk Way Star".

Màn biểu diễn của Đăng Khôi mang đậm phong cách mạnh mẽ, cá tính, nhiều năng lượng và đậm chất Rock. Phần thể hiện giúp nam ca sĩ lần đầu tiên nhận tổng số điểm từ 11 giám khảo là 119 điểm.

Lê Tú Vi cảm thấy bất ngờ khi cô lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler vừa mới công bố.

Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý với hình ảnh hiện đại và cá tính, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 37.

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Diễn viên Trung Ruồi chia sẻ hình ảnh hài hước cùng dòng trạng thái: "Vợ mới sắm cho chiếc xe để đi kiếm cơm các bác ạ".

(Ảnh FB nhân vật)