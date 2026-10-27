Giải trí

Tin sao 27/10: Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tái hiện diện mạo lúc giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cách đây 18 năm, trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu trong phim "Chị Chị, Em Em 3".

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(Ảnh FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sao-27-10-ninh-duong-lan-ngoc-gay-chu-y-voi-dien-mao-thi-lieu-vo-hoang-yen-tai-hien-hinh-anh-a-hau-18-nam-truoc-17226102716230626.htm