Tin sao 27/10: Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu, Võ Hoàng Yến tái hiện hình ảnh á hậu 18 năm trước
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tái hiện diện mạo lúc giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cách đây 18 năm, trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với diện mạo Thị Liễu trong phim "Chị Chị, Em Em 3".
(Ảnh FB nhân vật)
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