Giải tríÂm nhạc

Tin sao 26/10: Bảo Thanh xinh tươi đón chào tuổi mới, Đăng Khôi xúc động về hành trình 20 năm ca hát

Diễn viên Bảo Thanh hạnh phúc đón chào tuổi mới, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi dành lời tri ân tới khán giả đã yêu mến và theo dõi trong suốt 20 năm qua.

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Diễn viên Bảo Thanh vừa chia sẻ loạt ảnh nhân dịp sinh nhật nhật với những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất và luôn đón nhận tình yêu thương từ gia đình, bạn bè thân thiết. 

Diễn viên Bảo Thanh vừa chia sẻ loạt ảnh nhân dịp sinh nhật nhật với những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất và luôn đón nhận tình yêu thương từ gia đình, bạn bè thân thiết. 

Diễn viên Bảo Thanh chào đón tuổi 36 trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Diễn viên Bảo Thanh chào đón tuổi 36 trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Nam ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại Công diễn 6 của "Silk Way Star", đồng thời có những lời chia sẻ đầy xúc động nhân kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát.

Nam ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại Công diễn 6 của "Silk Way Star", đồng thời có những lời chia sẻ đầy xúc động nhân kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát.

"Đến với Công diễn 6 của Silk Way Star, Khôi muốn dành sân khấu như một lời tri ân cho sự nghiệp âm nhạc của mình, cho những ký ức đẹp và cho tất cả khán giả đã luôn ở bên Khôi từ những ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay", nam ca sĩ viết.

"Đến với Công diễn 6 của Silk Way Star, Khôi muốn dành sân khấu như một lời tri ân cho sự nghiệp âm nhạc của mình, cho những ký ức đẹp và cho tất cả khán giả đã luôn ở bên Khôi từ những ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay", nam ca sĩ viết.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh trẻ trung, quyến rũ với sự kết hợp áo crop-top khoét sâu cá tính cùng chân váy đồng điệu khoe vòng eo con kiến đến xem concert BIGBANG tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh trẻ trung, quyến rũ với sự kết hợp áo crop-top khoét sâu cá tính cùng chân váy đồng điệu khoe vòng eo con kiến đến xem concert BIGBANG tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh xinh tươi quyến rũ với trang phục biểu diễn tại một show ca nhạc.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh xinh tươi quyến rũ với trang phục biểu diễn tại một show ca nhạc.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông xã nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. "Cùng trưởng thành và cùng già đi anh nhé", người đẹp nhắn nhủ tới ông xã.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông xã nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. "Cùng trưởng thành và cùng già đi anh nhé", người đẹp nhắn nhủ tới ông xã.

Hoa hậu Emoura Phạm và khoảnh khắc tự tin, tràn đầy năng lượng nhân ngày đầu tuần mới.

Hoa hậu Emoura Phạm và khoảnh khắc tự tin, tràn đầy năng lượng nhân ngày đầu tuần mới.

(Ảnh FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sao-26-10-bao-thanh-xinh-tuoi-don-chao-tuoi-moi-dang-khoi-xuc-dong-ve-hanh-trinh-20-nam-ca-hat-172261026152339107.htm