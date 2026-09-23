Tin sao 23/9: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe body săn chắc, Trang Pháp 'gây thương nhớ' với thời trang dạo phố

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thu hút sự quan tâm từ khán giả khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường thực hiện MV "Đành nói lời chia tay".

Nữ ca sĩ đầu tư về hình ảnh, địa điểm ghi hình trong khung cảnh lãng mạn. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc và phong độ của Phạm Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng.

Trang Pháp khiến người hâm mộ bất ngờ với phong cách thời trang dạo phố trẻ trung, quyến rũ.

Sau nhiều năm làm ca sĩ, Trang Pháp được đánh giá luôn duy trì sức hút nhờ nhan sắc ngày càng tươi trẻ và phong cách biểu diễn gợi cảm.

Quỳnh Kool gây chú ý với trang phục nữ tính, sang trọng, có những điểm nhấn khoe làn da trắng mịn và gợi cảm.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh mới nhất và cho biết, ở hành trình cuối thai kỳ cô tăng gần 20 kg, chân tay sưng phồng to gấp đôi bình thường nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, tích cực.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến nhiều người trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh mạnh mẽ, nam tính với cơ bắp săn chắc. Nam nhạc sĩ tiết lộ bí quyết giữ phong độ nằm ở sự kết hợp nghiêm ngặt giữa việc chăm chỉ tập luyện thể thao và chế độ dinh dưỡng khoa học, tốt cho sức khỏe.

(Ảnh FB nhân vật)