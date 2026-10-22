Tin sao 22/10: Đức Phúc gây ngỡ ngàng bởi diện mạo mới, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tình tứ tại Thượng Hải
Ca sĩ Đức Phúc gây bất ngờ với diện mạo "phiên bản 2026" với gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với trước đây, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã khi khám phá Thượng Hải.
(Ảnh FB nhân vật)
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