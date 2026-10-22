Tin sao 22/10: Đức Phúc gây ngỡ ngàng bởi diện mạo mới, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tình tứ tại Thượng Hải

Hoa hậu Emoura Phạm thu hút sự chú ý với loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ đầy thần thái.

Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm có hình thể cân đối, nụ cười sáng, được fan gọi là "bông hồng lai" do mang hai dòng máu Việt - Anh.

Ca sĩ Đăng Khôi đăng loạt ảnh cùng vợ khám phá ẩm thực, cảnh đẹp tại Thượng Hải.

Nam ca sĩ tận hưởng phút giây thoải mái khi dạo phố Thượng Hải.

Nam ca sĩ Đức Phúc gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc nâu rẽ ngôi, gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tới sự kiện ra mắt phim “Án Mạng Karaoke” tại rạp. Theo người đẹp, cô rất ấn tượng với Đoàn Thiên Ân trong lần trở lại màn ảnh rộng này.

Ca sĩ Minh Hằng chia sẻ hình ảnh diện trang phục trẻ trung tôn eo thon, ngắm cảnh lung linh của kinh thành Huế về đêm.

Mai Phương Thúy biến khăn thành áo, phối cùng legging để khoe vòng eo "không mỡ thừa". Cô còn dí dỏm viết: "Vào bếp vẫn phải hóng hớt".

(Ảnh FB nhân vật)