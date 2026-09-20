Tin sao 20/9: Thanh Hằng hẹn hò cùng chồng tại Hà Nội, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây ngỡ ngàng

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với loạt ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân. Hình ảnh nữ diễn viên chuẩn bị cho công việc tham gia sự kiện thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh tươi, quyến rũ.

Được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt" suốt nhiều năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc luôn nằm trong nhóm mỹ nhân sở hữu nhan sắc được công chúng quan tâm bậc nhất Vbiz.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ những khoảnh khắc tỏa sáng trên sàn diễn thời trang mà cô mới tham gia.

"Hương Giang luôn trân trọng và tự hào mỗi khi có cơ hội được hiện diện trong những chương trình văn hoá, nghệ thuật tại Hà Nội", Hương Giang viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Đăng Khôi thông báo chương trình "Silk Way Star" tuần này tạm nghỉ do có sự kiện đặc biệt. Nam ca sĩ hẹn khán giả tiếp tục theo dõi, ủng hộ tập 3 vào Chủ nhật tuần sau.

Người mẫu Thanh Hằng đăng tải hình ảnh hai vợ chồng hội ngộ và cùng đi ăn trưa tại Hà Nội. Trong khi Thanh Hằng đi diễn còn chồng của cô sẽ bay sang Mỹ.

Diễn viên Vân Dung chia sẻ hình ảnh hậu trường phim điện ảnh "Án mạng karaoke". Nữ nghệ sĩ hài hước viết: "Giọng hát chữa lành. Cơ mà là lành ít dữ nhiều".

Huyền Lizzie và phút giây thư thái, tận hưởng tiết trời mùa Thu Hà Nội mát mẻ, nắng đẹp.

(Ảnh FB nhân vật)