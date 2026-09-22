Tin sao 20/9: Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An, tin vui của ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ tin vui gia đình có thêm thành viên mới - bé Bim.

Nam ca sĩ đăng ảnh tổ ấm 4 người và chia sẻ niềm hạnh phúc: "Thêm một thành viên, thêm thật nhiều hạnh phúc và chắc chắn ba mẹ sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng hai anh em".

Emoura Phạm chia sẻ loạt ảnh thời trang ấn tượng với nhan sắc thần thái đầy quyến rũ. Hiện tại, Emoura Phạm đang có mặt tại Thái Lan để chinh phục vương miện Miss Grand International 2026.

Đại diện Việt Nam cao 1,7 m, số đo ba vòng khoảng 79-59-92 cm. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang hiện đại.

Ngày 22/9, TAND Khu vực 2 TPHCM tuyên xác định nam ca sĩ là cha đẻ của bé Đ. (con của diễn viên Thiên An) và có quyền, nghĩa vụ của người cha theo quy định của pháp luật.

Ca sĩ Hiền Thục thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp tại Nhật Bản. Giọng ca "Nhật ký của mẹ" nhận được những lời khen từ khán giả bởi nhan sắc trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Diễn viên Vân Hugo chia sẻ hình ảnh diện trang phục nữ tính, khoe nhan sắc tươi trẻ rạng rỡ.

(Ảnh FB nhân vật)