Tin sao 20/10: 'Công chúa Ai Cập' Hari Won và 'anh thợ chụp hình' Trấn Thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với loạt ảnh lịch lãm cầm những bó hoa tươi thắm, kèm theo đó là dòng trạng thái hài hước nhân ngày 20/10.

Cũng trong ngày 20/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo nhận được tin vui là bài "Nhật ký của mẹ" được hãng đĩa WRD (trụ sở tại Luân Đôn - Anh Quốc) đưa vào CD "THE VERY BALLROOM 10" (Những bài hát thịnh hành hay nhất dành cho khiêu vũ).

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won chia sẻ hình ảnh trải nghiệm thú vị trong chuyến du lịch Ai Cập cùng ông xã Trấn Thành. Nữ ca sĩ hạnh phúc ví von sự hiện diện của hai vợ chồng là "công chúa Ai Cập và anh thợ chụp hình".

Kể từ khi sang Ai Cập nghỉ dưỡng, Trấn Thành và Hari Won không ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng.

Nhân ngày 20/10, Hoa hậu Emoura Phạm đã gửi lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã luôn đồng hành, ở bên cô. "Emoura muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến mẹ, người luôn ở phía sau, luôn tin tưởng, ủng hộ và là chỗ dựa để Emoura yên tâm bước tiếp trên hành trình của mình", người đẹp viết trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, MC Quỳnh Chi gửi lời chúc nhân ngày 20/10 đến phái đẹp, mong mỗi người phụ nữ đều được yêu thương, trân trọng và nâng niu như một nàng công chúa trong cuộc đời của ai đó. Kèm theo đó là hình ảnh hạnh phúc ngập tràn của cô và con gái nhỏ đáng yêu.

MC Vân Hugo chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ tại Sydney, Australia.

Trên trang cá nhân, Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng gửi lời chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: "Hãy làm cho một nửa thế giới vui chúng ta sẽ được hạnh phúc".

(Ảnh FB nhân vật)