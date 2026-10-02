Giải trí

Tin sao 2/10: Rapper Pháo tự tin trước Chung kết Miss Universe Vietnam 2026, nhan sắc Tăng Thanh Hà gây chú ý

Rapper Pháo tự tin bước vào đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (2/10), trong khi đó Tăng Thanh Hà gây chú ý với hình ảnh mới nhất.

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Trên trang cá nhân, Rapper Pháo chia sẻ loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ, đầy tự tin để bước vào đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (2/10).

Trên trang cá nhân, Rapper Pháo chia sẻ loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ, đầy tự tin để bước vào đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (2/10).

Rapper Pháo gây chú ý khi góp mặt trong top 30 Miss Universe Vietnam 2026. 

Rapper Pháo gây chú ý khi góp mặt trong top 30 Miss Universe Vietnam 2026. 

Ca sĩ Đăng Khôi đăng tải loạt ảnh cùng bà xã Thuỷ Anh góp mặt tại một sự kiện vừa qua.

Ca sĩ Đăng Khôi đăng tải loạt ảnh cùng bà xã Thuỷ Anh góp mặt tại một sự kiện vừa qua.

Hình ảnh cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Thời gian gần đây, Thuỷ Anh thường xuất hiện bên cạnh để đồng hành, cổ vũ Đăng Khôi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Thời gian gần đây, Thuỷ Anh thường xuất hiện bên cạnh để đồng hành, cổ vũ Đăng Khôi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Diễn viên Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ ảnh đời thường với nhan sắc tươi trẻ, biểu cảm tự tin. 

Diễn viên Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ ảnh đời thường với nhan sắc tươi trẻ, biểu cảm tự tin. 

MC Vân Hugo chia sẻ hình ảnh cùng nhóm bạn thân tận hưởng giây phút thư giãn, vui vẻ khi hội ngộ bên nhau. 

MC Vân Hugo chia sẻ hình ảnh cùng nhóm bạn thân tận hưởng giây phút thư giãn, vui vẻ khi hội ngộ bên nhau. 

Hoa hậu Hương Giang đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Sẵn sàng cho Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối nay".

Hoa hậu Hương Giang đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Sẵn sàng cho Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối nay".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh trong quá trình tập luyện cho chương trình Nhạc hội "Dân chơi dân ca".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh trong quá trình tập luyện cho chương trình Nhạc hội "Dân chơi dân ca".

(Ảnh FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sao-2-10-rapper-phao-tu-tin-truoc-chung-ket-miss-universe-vietnam-2026-nhan-sac-tang-thanh-ha-gay-chu-y-172261002144926433.htm