Tin sao 19/10: Mai Anh gây chú ý tại Siêu mẫu Quốc tế 2026, Huyền Lizzie khác lạ với hình ảnh ngồi bán rau

Người mẫu Mai Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại cuộc thi Supermodel International 2026 (Siêu mẫu Quốc tế 2026), diễn ra tại Thái Lan.

Mai Anh sinh năm 1996, đến từ Hải Phòng, cao 1,74m, số đo ba vòng 84-65-94cm. Cô từng lọt Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025.

Hoa hậu Emoura Phạm chia sẻ khoảnh khắc rạng ngời, đầy cuốn hút trong một sự kiện thời trang.

Emoura Phạm với ngôi vị á hậu 4 Miss Grand International 2026 vừa qua đang trở thành gương mặt được nhiều khán giả quan tâm.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào trong hình ảnh mới nhất.

Diễn viên Huyền Lizzie đăng tải hình ảnh hậu trường phim "Căn nhà không mái che". Nữ diễn viên trong vai người mẹ vất vả mưu sinh với công việc hái chè, bán rau sau khi ly hôn.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tiếp tục chia sẻ ảnh đi du lịch Ai Cập với những khoảnh khắc tình tứ, đong đầy hạnh phúc.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng tích cực khi dạo phố, khám phá cảnh đẹp tại Singapore.

(Ảnh FB nhân vật)