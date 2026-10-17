Tin sao 17/10: Khánh Thi - Phan Hiển nhảy rumba trên nước, con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý

Ngô Thanh Vân đưa bé Gạo đi cổ vũ các "anh tài" tại hậu trường concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Biểu cảm ngơ ngác, xa lạ của bé Gạo khi gặp Jun, Will khiến fan thích thú. "Quá trời quá đất rồi, nhiều ngôi sao, nhiều anh quá… Mà ẻm vẫn cứ lắc lắc nha. Người ta chỉ gật gật cho Papa thôi chứ người khác là bật chế độ lắc liền á! Nay con lên ủng hộ tinh thần chú Jun chú Will… tối nay con sợt ầm ầm", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

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