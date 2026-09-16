Tin sao 16/9: Trường Giang xin tạm dừng ghi hình '2 Ngày 1 Đêm' để lắng lại, Lê Nguyễn Bảo Ngọc khoe nhan sắc thăng hạng

Ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh với trang phục biểu diễn trong sự kiện "Silk Way Star" với tiết mục "Trống cơm". Theo nam ca sĩ, sự kiện là một cơ hội để mang một phần Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và lần này, câu chuyện ấy được kể không chỉ bằng âm nhạc, mà còn qua chính trang phục.

"Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Việt Nam, thiết kế tôn vinh cốt cách kiên cường của dân tộc qua hình ảnh cây tre, khơi gợi khát vọng vươn xa bằng chim Lạc và khẳng định giá trị di sản ngàn đời qua họa tiết trống đồng. Sự kết hợp ấy tạo nên một diện mạo vừa mang hơi thở truyền thống, vừa thể hiện tinh thần Việt Nam đương đại", Đăng Khôi viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành tâm điểm chú ý với loạt ảnh mới khoe nhan sắc rạng rỡ, cuốn hút.

Người đẹp chia sẻ sự thoải mái của mình đến từ những điều đơn giản. "Đôi khi, sự đơn giản là điều tôi yêu thích nhất", Lê Nguyễn Bảo Ngọc viết.

Diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi tạo dáng chụp hình giữa khung cảnh đẹp.

Loạt ảnh của nữ diễn viên thu hút lượng tương tác lớn nhờ nhan sắc "lão hóa ngược" và phong cách thời trang ấn tượng.

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang gây chú ý khi thông báo trên trang cá nhân về việc tạm dừng đợt ghi hình trong một chương trình. "Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của “2 Ngày 1 Đêm”.Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm", Trường Giang viết.

Diễn viên Tường Vi chia sẻ hình ảnh xinh tươi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Nhiều khán giả dành lời khen cho nữ diễn viên nhan sắc ngày càng thăng hạng.

(Ảnh FB nhân vật)