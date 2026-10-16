Tin sao 16/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won, Hoa hậu Emoura Phạm xinh tươi rạng ngời

Ca sĩ Hari Won gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cùng ông xã Trấn Thành ăn sáng với những cử chỉ lãng mạn, đầy hạnh phúc. Khung cảnh ban công hướng ra quần thể kim tự tháp khiến khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng thêm thu hút.

Dù còn úp mở về địa điểm của chuyến đi, song hình ảnh ấm áp của cặp đôi cho thấy cả hai đã bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi sau giai đoạn tập trung cho công việc.

Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Lizzie đăng tải hình ảnh hậu trường phim "Căn nhà không mái che". Nữ diễn viên trong vai người nông dân thu hái chè cùng các con.

Trong "Căn nhà không mái che", Huyền Lizzie làm mẹ của Thơ (Thu Hà Ceri), Khang (Minh Xíu).

Hoa hậu Emoura Phạm chia sẻ khoảnh khắc rạng ngời tại buổi casting "Call 1M58 Fashion" show.

MC Thanh Thanh Huyền gây ấn tượng bởi hình ảnh trẻ trung, quyến rũ tại một sự kiện.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng tích cực khi dạo phố, khám phá cảnh đẹp và ẩm thực tại Hàn Quốc.

(Ảnh FB nhân vật)