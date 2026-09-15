Tin sao 15/9: Chi Pu tái xuất màn ảnh với 'Chị chị Em em 3', Hoa hậu Trần Tiểu Vy hóa cô dâu gợi cảm

Ca sĩ Chi Pu trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trong sự kiện biểu diễn vừa qua. Mỹ nhân sinh năm 1993 cuốn hút bởi thời trang gợi cảm, khuôn mặt xinh tươi đầy thần thái khi diễn trên sân khấu cùng vũ đạo bốc lửa.

Bên cạnh thăng hoa trên sân khấu, Chi Pu cũng vừa thông báo góp mặt trong dàn nữ chính của “Chị chị Em em 3”, dự kiến khởi chiếu vào ngày 16/10 tới đây. Đây cũng là lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong vũ trụ “Chị chị Em em” và tái hợp nhà sản xuất Will Vũ.

Ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ loạt ảnh mới khi cô trình diễn trong một sự kiện âm nhạc. Ngoài nhan sắc trẻ trung, quyến rũ, bộ trang phục màu trắng được điểm xuyết bằng những đường sọc xanh ánh kim lấp lánh khiến cho cô càng thêm tỏa sáng trên sân khấu.

Theo đuổi phong cách đầy cá tính và mạnh mẽ, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lựa chọn chất liệu vải ánh kim khiến cô trở nên vô cùng sexy và quyến rũ trên sân khấu.

NSƯT Kiều Anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả với hình ảnh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Thiết kế tôn lên vóc dáng mảnh mai, mềm mại, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp nền nã, sang trọng vốn là “thương hiệu” của nữ diễn viên.

Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ niềm vui khi tròn một năm đăng quang cô nhận được sự quan tâm, tặng quà của những người thân quen.

Trần Tiểu Vy xuất hiện với hình ảnh cô dâu đầy quyến rũ trong thiết kế thuộc BST The Prime của NTK Đỗ Long.

Diễn viên Lý Chí Huy chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đóng phim "Mùa hè năm ấy" đầy hài hước.

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