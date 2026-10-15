Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie, nhan sắc Trang Pháp gây chú ý

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên ông xã Lương Thế Thành và con gái Rosie.

Trước đó, vào ngày 10/10, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc báo tin đã đón con thứ hai chào đời, thu hút sự quan tâm của đồng nghiệp, khán giả cùng nhiều lời chúc mừng.

Trang Pháp gây chú ý với loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ và nổi bật với mái tóc hồng quen thuộc.

Ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ niềm vui nhân dịp sinh nhật 50 tuổi. Minh Tuyết sinh năm 1976, là con gái út trong một gia đình có sáu anh chị em. Trong đó, hai chị gái của cô là Cẩm Ly và Hà Phương đều là ca sĩ nổi tiếng.

Hà Anh chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng đưa hai con Myla, Luca tới vui chơi tại công viên DreamWorld tại Australia.

Ca sĩ Thanh Thảo đăng lại bức ảnh kỷ niệm xúc động bên người bạn thân thiết Hồng Ngọc. Bức ảnh gợi nhớ lại ký ức thanh xuân của hai nữ ca sĩ - những người bạn thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thực.

Diễn viên Hồng Đào chia sẻ hình ảnh trong căn nhà màu tím, đồng thời tiết lộ đảm nhận vai bà Tím trong bộ phim "Ngày con còn mẹ" dự kiến ra rạp ngày 11/11.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh chia sẻ hình ảnh đời thường vui tươi, tràn đầy năng lượng bên thú cưng.

(Ảnh FB nhân vật)