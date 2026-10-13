Tin sao 13/10: Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui

Siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh về chuyến đi trải nghiệm xem đua xe F1 ở một vị trí đặc biệt tại Singapore.

Siêu mẫu Thanh Hằng diện trang phục năng động, khoẻ khoắn. Cô cho biết cô được trải nghiệm xem đua xe F1 tại khu vực VIP.

Ca sĩ An Thu An được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ABU Song Festival 2026, diễn ra tại Sri Lanka ngày 2/11.

Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui vinh dự được đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Diễn viên Phạm Ngọc Anh xinh tươi rạng rỡ trong loạt ảnh mới nhất được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Diễn viên Đoàn Bảo Ân và khoảnh khắc trên đường phố tại TP Hồ Chí Minh.

Tăng Thanh Hà lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ bình chọn.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây chú ý với loạt ảnh thời trang quyến rũ, phong cách thần thái.

(Ảnh FB nhân vật)