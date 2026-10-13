Tin sao 13/10: Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui
Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui khi đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, trong khi đó diễn viên Tăng Thanh Hà có tên trong đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.
(Ảnh FB nhân vật)
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sao-13-10-tang-thanh-ha-lot-de-cu-100-guong-mat-dep-nhat-the-gioi-bao-thanh-nhan-tin-vui-172261013154728293.htm