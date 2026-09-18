Tin rằng sắp cưới được nam thần Lee Dong Wook, một phụ nữ bị lừa hơn 600 triệu

Trong tập 16 chương trình News Hunters của đài SBS, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi làm công việc diễn viên quần chúng (tạm gọi là A), chia sẻ rằng, cô đã hẹn hò với một người mạo danh nam tài tử Lee Dong Wook khoảng 8 tháng.

"Lee Dong Wook đã tỏ tình với tôi, thậm chí chúng tôi còn bàn đến gặp mặt chính thức và ra mắt 2 bên gia đình", "tôi cứ ngỡ anh ấy đã chọn tôi làm bạn đời" - cô A nói trong chương trình. Ảnh chụp màn hình mà A cung cấp, cho thấy cả hai trò chuyện thân mật. Đối tượng lừa đảo gọi cô là "em yêu" (jagiya).

Các đoạn tin nhắn cô A cung cấp trong chương trình. Những hình ảnh Lee Dong Wook "pha-ke" gửi cho cô có dấu hiệu sử dụng AI.

Theo lời kể của A, kẻ mạo danh Lee Dong Wook nói rằng anh ta đang quay phim tại nước ngoài và đã gửi cho cô một kiện hàng chứa nhiều quà, giá trị khoảng 700 triệu won (hơn 13 tỷ đồng). Sau đó, kẻ này nói rằng kiện hàng đã bị hải quan giữ lại.

Để làm thủ tục thông quan, hắn ta liên tục yêu cầu nạn nhân nộp các khoản phí hàng triệu won. A cho biết: "Tôi còn phải rút tiền tiết kiệm và dùng cả tiền sinh hoạt phí để chuyển cho anh ta, tổng số tiền là khoảng 35 triệu won (hơn 650 triệu đồng)". Đến nay, cô vẫn chưa lấy lại được số tiền này.

Lee Dong Wook giả mạo nói với cô rằng, vì anh ta là người nổi tiếng nên chuyện này không thể để lộ hay làm lớn chuyện. Hắn dặn cô không được chuyển vào tài khoản của công ty quản lý mà phải chuyển vào tài khoản cá nhân mà anh ta chỉ định. Mỗi lần chuyển tiền, A nhận thấy chủ tài khoản là tên khác nhau.

Bằng chứng chuyển tiền được A cung cấp.

Phản hồi với truyền thông vào ngày chương trình phát sóng, phía King Kong by Starship - công ty quản lý của Lee Dong Wook cho biết: "Các nghệ sĩ của công ty không bao giờ yêu cầu chuyển tiền thanh toán hay cung cấp thông tin cá nhân, tài sản có giá trị thông qua ứng dụng nhắn tin hay tài khoản mạng xã hội cá nhân".

Chương trình News Hunters và công ty quản lý của Lee Dong Wook cũng đưa ra lời cảnh báo các chiêu trò lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để lừa đảo, đề nghị người dân báo cáo lại khi họ phát hiện các trường hợp khả nghi hoặc bất kỳ trường hợp mạo danh nghệ sĩ nào.