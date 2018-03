Tin pháp luật số 15: Lời đắng của ông Đinh La Thăng

Nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố. Đứng trước tòa, ông Đinh La Thăng nói những lời đắng cay.

Truy tố nguyên phó Thống đốc NHNN

Ngày 22/3, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị truy tố còn có các bị can thuộc tổ giám sát NHNN gồm: Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An), Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An).

Ông Bình và các đồng phạm đã để xảy ra sai phạm tại ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Lời đắng của ông Đinh La Thăng

Ngày 24/3, phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăngvà đồng phạm chuyển sang phần nghị án. Được nói lời sau cùng, ông Thăng cảm ơn các cấp lãnh đạo, ban ngành, bạn bè, người thân, người dân đã chia buồn về sự ra đi của bố bị cáo. Ông đã mất trong tâm trạng đau buồn u uất. Nếu không có những vụ án như thế này, bố bị cáo đã không ra đi sớm và đột ngột như thế.

Bị cáo Đinh La Thăng

Gia đình bị cáo rơi vào tột cùng đau thương, mất mát. Bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mình mất đã không được ở nhà để lo tang lễ và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều này thật sự là nỗi ám ảnh, day dứt suốt cuộc đời còn lại của bị cáo trong tù.

Bắt nghi can giết người tình, giấu xác trong nhà vệ sinh

Ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa bắt giữ nghi can Tôn Thất Đông Dương (SN 1987, quê Kiên Giang), người từng có quan hệ tình cảm với chị Ngô Thị L (SN 1985, quê Nghệ An) và đã xuống tay sát hại chị.

Xác nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh phòng trọ, nơi chị L sinh sống.

Nghi can Tôn Thất Đông Dương khi bị bắt giữ

Dương khai báo, có mối quan hệ tình cảm với chị L khoảng 2 năm nay. Gần đây, chị L đòi chia tay nhưng Dương không chịu. Sau nhiều nỗ lực níu kéo không thành, Dương nảy sinh ý định giết chị L.

Chiều 12/3, khi thấy chị L đang nằm ngủ trong phòng trọ, Dương dùng dây điện siết cổ chị L cho đến tắt thở.

Em trai tự đào huyệt chôn xác chị ruột trong nhà

Liên quan vụ việc em trai tự đào huyệt chôn xác chị ruột trong nhà đã xảy ra tại 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 25/3 UBND phường 1 cho biết, chính quyền cùng người dân địa phương đã quyên góp, hỗ trợ mai táng thi thể bà Trịnh Thị Bạch Tuyết (46 tuổi) tại nghĩa trang Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, sau khi cơ quan công an kết thúc cuộc khám nghiệm tử thi và xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Rối trí do không có tiền mua quan tài nên người em trai Trịnh Anh Tuấn (44 tuổi, chủ tiệm may Anh Tuấn) đã lấy xà beng đào huyệt tại nhà riêng để chôn xác chị ruột vừa mới qua đời sau nhiều năm chống chọi căn bệnh ung thư.

Cháy chung cư Carina Plaza

Vụ hỏa hoạn tại chung cư cao cấp Carina Plaza, quận 8, TP.HCM làm 13 người tử vong và hàng chục người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đến đâu?

Nửa đêm chung cư Carina bốc cháy khiến hàng chục người thương vong.

Luật sư Đặng Đình Thịnh đưa ra quan điểm: Theo tôi cần khởi tố vụ án; khởi tố để sớm tìm ra nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Tiếp theo đó là quy trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nào; khởi tố để xem lúc thiết kế và cấp phép xây dựng đã đúng quy trình hay chưa...

Bị bắt giữ sau 20 năm trốn nã vì được lên tivi

Ngày 23/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Nguyễn Minh Tân (60 tuổi, nguyên Phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Năm 2014, Tân dính đến vụ giết người rồi bỏ trốn. Thời gian đó, Tân đạt được nhiều thành tích trong khu phố nên năm 2014 được lên tivi tuyên dương.

Trong lần xem tivi, em gái của nạn nhân nhận ra Tân là nghi phạm giết anh trai nên trình báo cảnh sát.

Bà bán thịt bị sát hại: Tìm thấy xe SH cách hiện trường 60km

Cơ quan công an đã tìm thấy chiếc SH của bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, TX Duyên Hải, Trà Vinh), người bị sát hại bằng 14 nhát dạo tại nhà riêng.

Chiếc SH của người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại được tìm thấy cách hiện trường khoảng 60km.

T.Nhung