Tin pháp luật 17: Ông Đinh La Thăng án chồng án, đền 600 tỷ

Trong khi bản án trước phải nhận 13 năm tù chưa có hiệu lực, ông Đinh La Thăng lại vừa phải nhận thêm 18 năm tù giam.

Ông Đinh La Thăng nhận thêm 18 năm tù

Chiều 29/3, HĐXX phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm làm mất 800 tỷ đồng ở Oceanbank tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT PVN): 18 năm tù, buộc bồi thường 600 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng: Xuyên suốt quá trình, đến nay PVN mất 800 tỷ đồng khi Oceanbank bị mua lại 0 đồng. Việc làm của ông Thăng là trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, trái luật Tổ chức các tổ chức tín dụng, là hành vi cố ý làm trái...

Con rể đoạt mạng cha vợ

Sáng 29/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm tại CQĐT

Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), cha vợ của Đạt.

Chồng giết vợ đốt xác

Công an tỉnh Bình Dương vừa thông tin: Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông, thuê trọ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) và chị Lê Huyền D. (29 tuổi) đang ly thân.

Vào sáng cách đây 3 ngày, Vũ chở vợ và con trai tới đoạn đường vắng rồi rút dao đâm vợ nhiều nhát. Thấy vợ nằm gục, Vũ lấy trong ba lô can xăng đổ lên người vợ và châm lửa đốt. Giết vợ xong, Vũ treo cổ tự vẫn.

Bị chủ quán đánh chết khi đưa vợ con đi hát karaoke

TAND TP Hà Nội chiều 28/3 đưa bị cáo Trịnh Xuân Hòa (SN 1985, ở Thanh Hóa) và Đặng Văn Hạnh (SN 1993, ở Nam Định) ra xét xử tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 8/1/2017, anh Ngô Tuấn Anh (SN 1988, ở Hà Đông, Hà Nội) đưa vợ là chị Đỗ Thị Thúy cùng con trai 5 tuổi đến quán karaoke của Trịnh Xuân Hòa, ở quận Hoàng Mai để hát cùng nhóm bạn.

Trong lúc đứng chờ vợ lấy đồ bị quên trên phòng hát, Tuấn Anh bị chủ quán là Trịnh Xuân Hòa và nhân viên của Hòa là Đặng Văn Hạnh đánh đến chết.

Khúc mắc vụ cháy quán karaoke 13 người chết

Sáng 27/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa các bị cáo vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết ở Cầu Giấy, Hà Nội ra xét xử. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh: 9 năm tù; Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì cùng chung mức án 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Tại tòa, đại diện một số gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi các gia đình bị hại đặt nghi ngờ về việc vụ án bỏ lọt tội phạm nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để làm rõ.

Bị bạn đâm chết ở làng đại học

Trưa 29/3, Công an TX Dĩ An phối hợp điều tra tại hiện trường vụ án mạng xảy ra trước 1 tiệm phở ở khu vực ngã ba 621 thuộc khu đô thị ĐHQG TP.HCM (còn gọi là làng ĐH Thủ Đức) xảy ra sáng cùng ngày.

Nạn nhân bị sát hại được xác định là ông Bùi Đông Sơn (SN 1971, ngụ ở địa phương, là người hành nghề xe ôm). Nghi can gây án bị bắt giữ là người đàn ông có tên là Hoàng “khùng”. 2 người vốn là bạn nhậu thường xuyên.

Lời khai kẻ tưới axit vợ cũ

Sáng 28/3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, Phạm Văn Thông (35 tuổi, quê Thái Bình) khai, vì ghen đã đổ axit lên người vợ cũ là chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi, trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm). Thông làm việc đó trước mặt bố vợ và con gái.

Kho súng điện, đao kiếm 'khủng' ở Sài Gòn

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về 1 băng nhóm chuyên buôn bán hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm vừa bị triệt phá trên địa bàn.

Tang vật thu giữ.

Nhóm đối tượng rao bán hàng trên mạng và gặp người mua để giao hàng - nhận tiền nhanh gọn trên phố. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Tô Quốc Toàn (tự Long, SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận). Ập vào nơi ở của Toàn, Công an phát hiện, thu giữ kho hàng là hàng trăm đao, kiếm, mã tấu tự chế, súng điện…

U60 ở miền Tây dìm chết em

Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ ấp Kinh Xuôi, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh). Nhẹ là nghi phạm dìm em ruột Lê Hoàng Kiếm (30 tuổi) xuống mương nước cho đến chết.

Triệu tập đại diện chủ dự án Carina Plaza

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người để phục vụ công tác điều tra. Được biết người đại diện pháp luật, Giám đốc công ty Hùng Thanh hiện nay là ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, quê Bình Định).

Bước đầu xác định, về danh nghĩa công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza. Tuy nhiên, công ty cổ phần đầu tư 577 nắm giữ đến 95% cổ phần công ty Hùng Thanh. Đến nay, công ty 577 đã phát đi thông báo phủ nhận vai trò chủ đầu tư trong dự án chung cư xảy ra vụ cháy, khiến dư luận bức xúc.

T.Nhung