Tin nóng trong nước ngày 25/11/2026
Xin chào Quý vị và các bạn. Podcast Tin nóng trong nước ngày 25/11/2026 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau: - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan- Thủ tướng Lê Minh Hưng: Luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời- Khối ngoại bán ròng kỷ lục gần 5.700 tỷ đồng trong phiên 25/11- Triều cường tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-trong-nuoc-ngay-25112026-post1405860.html