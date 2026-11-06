Tin nóng thế giới sáng 6/11/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 6/11/2026 có những nội dung sau đây: - Tổng thống Trump cảnh báo có thể phải ‘phá hủy phần còn lại’ của Iran giữa nỗ lực hòa giải; - Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân không nên đến Iran; - Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp đại diện Nga và Ukraine, kêu gọi thúc đẩy hòa bình lâu dài; - Tổng thống Paraguay Santiago Pena từ chức, đối mặt tiến trình xét xử chính trị.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-6112026-post1400339.html