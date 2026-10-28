Tin nóng thế giới sáng 28/10/2026

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cấp thị thực cho Thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro cùng gia đình, cho phép họ nhập cảnh vào Mỹ, Reuters đưa tin. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nguồn tin cho biết ông Bolsonaro đã rời khỏi Brazil sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống nước này.