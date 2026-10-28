Tin nóng thế giới sáng 28/10/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 28/10/2026 có những nội dung sau đây: - Thăm dò sau bỏ phiếu bầu cử Israel hé lộ thế bế tắc bất ngờ ; - Đệ nhất Phu nhân Mỹ thông báo mở rộng lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Kherson; - Tổng thống Trump đề cập khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ; - Lãnh tụ tối cao Iran yêu cầu chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình”.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-28102026-post1397873.html