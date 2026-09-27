Tin nóng thế giới sáng 27/9/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 27/9/2026 có những nội dung sau đây: - Tổng thống Trump dội gáo nước lạnh vào đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz; - Ngoại trưởng Nga tuyên bố về eo biển Hormuz giữa cuộc đấu ‘đề xuất-bác bỏ’ của Iran-Mỹ; - Saudi Arabia tăng cường không kích nhằm vào 6 tỉnh của Yemen; - Quân đội hai nước Mỹ và Trung Quốc nhất trí ký thỏa thuận phòng ngừa khủng hoảng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-2792026-post1389169.html