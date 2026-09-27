Tin nóng thế giới sáng 27/9/2026

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết hơn 5.000 người, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa bác đề xuất mới nhất của Tehran liên quan đến việc mở lại Eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân.