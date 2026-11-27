Tin nóng thế giới sáng 27/11/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 27/11/2026 có những nội dung sau đây: - Kuwait khẳng định quyền tự vệ sau vụ tấn công bằng UAV, Iran bác bỏ cáo buộc; - Nhà máy lọc dầu Saudi Arabia bị tấn công gây chết người, liên quân cảnh báo đáp trả; - Hàn Quốc tái khẳng định không triển khai binh sĩ đến Trung Đông; - Tỷ phú Elon Musk cam kết tặng cổ phiếu SpaceX cho 72 triệu trẻ em Mỹ, ước tính trị giá 18,4 tỷ USD.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-27112026-post1406213.html