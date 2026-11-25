Tin nóng thế giới sáng 25/11/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 25/11/2026 có những nội dung sau đây: - Tổng thống Belarus nêu phương án đưa ông Zelensky tới Moskva gặp ông Putin; - Mỹ thúc đẩy NATO 3.0, ưu tiên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, yêu cầu châu Âu tăng tốc tái vũ trang; - Tướng Iran tuyên bố Tehran quyết tâm phá vỡ lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt; - Microsoft ban bố tình trạng “Báo động đỏ” sau sự cố gián đoạn 24 giờ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-25112026-post1405676.html