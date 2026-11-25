Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết một tòa tháp tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh đã bị nhắm mục tiêu trong vụ việc mà lực lượng này gọi là “tấn công khủng bố”. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, trong khi thông tin về thủ phạm, thiệt hại và phương thức tấn công chưa được công bố.