Tin nóng thế giới sáng 25/10/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 25/10/2026 có những nội dung sau đây: - Ukraine tấn công sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga, nhiều mục tiêu tại Siberia bị tập kích; - Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn; - Houthi tuyên bố tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia; - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-26102026-post1397146.html